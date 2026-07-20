ತಾಯಿ ಅಸಹಜ ಸಾವಿನ ತನಿಖೆ ಕುರಿತು ಸಮಾಧಾನ ಆಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ಸಾವಿಗೆ ನ್ಯಾಯಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳು, ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಮರು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಸಮಾಧಿಯಿಂದ ತಾಯಿ ಶವವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಅಪಘಾತವಾಗಿರುವ ಹೃದಯವಿದ್ರಾವಕ ಘಟನೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯದು ಸಹಜ ಸಾವಲ್ಲ, ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆಕೆಯನ್ನು ಕೊ*ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮರು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದ ಸಹೋದರರು, ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಿದ್ದ ತಾಯಿಯ ಶವವನ್ನು ಅಣ್ಣ-ತಮ್ಮ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಸಮಾಧಿ ಅಗೆದು ಹೊರತೆಗೆದು, ಮರು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿಯ ಸಾವಿನ ಹಿಂದೆ ಕೊ*ಲೆ ಸಂಚು ಇದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿರುವ ಮಕ್ಕಳು, ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಹಾಕಲು ಪೊಲೀಸರೇ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹರಿಹರ ತಾಲೂಕಿನ ಆದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 29ರಂದು ಈರಮ್ಮ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ಈರಮ್ಮ ಅವರ ಮಗ ಮಂಜುನಾಥ್, ತಾಯಿಯ ಸಾವಿಗೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ನಿವಾಸಿಗಳೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಶಂಕಿಸಿ 11 ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಮಲೆಬೆನ್ನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಮಲೆಬೆನ್ನೂರು ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಮಲೆಬೆನ್ನೂರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ತಾಯಿಯ ಕೊ*ಲೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಹಾಕಲು ಪೊಲೀಸರೇ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿರುವ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮತ್ತು ವೆಂಕಟೇಶ್, ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಸಮಾಧಿ ಅಗೆದು ತಾಯಿಯ ಶವವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ.
ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿದ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತರುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಅಪಘಾತದ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಪೊಲೀಸರು ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈರಮ್ಮ ಅವರ ಮೃತದೇಹ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯ ಶವಾಗಾರದಲ್ಲಿದ್ದು, ಮರು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ ಪ್ರಕರಣದ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬೇಕು ಎಂದು ಮಕ್ಕಳು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. “ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಸಾವು ಸಹಜವಲ್ಲ. ಕೊ*ಲೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ನಮಗಿದೆ. ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡದೆ ಮುಚ್ಚಿಹಾಕಲು ಯತ್ನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮರು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
ತಾಯಿಯ ಸಾವಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಈ ಅತಿರೇಕದ ನಿರ್ಧಾರ ಈಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಮರು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ, ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ಯಾವ ಹಂತ ತಲುಪುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಇದೀಗ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯ ಶವಾಗಾರ ಬಳಿ ತಾಯಿಯ ಮೃತದೇಹದ ಎದುರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಮತ್ತು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮನಕಲಕುವಂತಿವೆ.