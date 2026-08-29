/Davanagere Bandh; ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಂದು ದಾವಣಗೆರೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂದ್‌

Davangere, Davangere district on Bandh: ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ಕಾಲುವೆಗಳಿಗ ನೀರು ಹರಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1 ರಂದು ದಾವಣಗೆರೆ ಬಂದ್ಗೆ ಕರೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಭದ್ರಾ ಡ್ಯಾಂ ನೀರು ಹರಿಸುವಂತೆ ಮತ್ತು ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರ ಹಿತ ಕಾಪಾಡುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದರೂ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಂದಿಸಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಬಂದ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕಾಲುವೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಿದರೆ ಅಡಿಕೆ, ಭತ್ತ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದು ರೈತರ ಒತ್ತಾಯವಾಗಿದೆ.
ಡ್ಯಾಮ್ಗಳಿಂದ ಕಾಲುವೆಗಳಿಗ ನೀರು ಹರಿಸುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಭದ್ರಾ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದ ರೈತರು, ಸಂಘಟನೆಗಳು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಡ್ಯಾಂನಿಂದ ಹರಿಸುವಂತೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದರೂ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಂದಿಸಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1 ರಂದು ದಾವಣಗೆರೆ ಬಂದ್ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಬಂದ್ಗೆ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇನ್ನು ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಅವರು, ಸೋಮವಾರ ಬಂದ್ಗೆ ಬೆಂಬಲಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಮಂಗಳವಾರ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಂದ್ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ರೈತ ಒಕ್ಕೂಟ ಕಳೆದ ಸೋಮವಾರ ಅಂದರೆ ಆಗಸ್ಟ್ 24 ರಂದು ಬಂದ್ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಬಂದ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಸ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಬಂದ್ಗೆ ಜನ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗದಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ರೈತರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಆ ಬಳಿಕ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರತಿಭಟನಾನಿರತ ರೈತರನ್ನ್ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ನಂತರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಜಯದೇವವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಜಮಾಯಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ಕಾಲುವೆಗಳಿಗ ನೀರು ಹರಿಸುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಎಸ್ಎಸ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ವಿರುದ್ಧ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದ್ದರು. ಜಲಾಶಯದಿಂದ ನೀರು ಹರಿಸುವ ಭರವಸೆ ಮೇಲೆ ರೈತರು ಭತ್ತ ನಾಟಿ ಮಾಡುತ್ತಿದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 20 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಖರ್ಚು ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ರೈತರಿಗಾಗಿ ನೀರು ಹರಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡುತ್ತ ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಹರಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಯಾವುದೇ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ.
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ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಒಳ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಾಲುವೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಿದರೆ ರೈತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ವರ್ಷದ ಬೆಳೆ ತಗೊಂಡು ಸಾಲದ ಸುಳಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ನೀರು ಬಿಡದಿದ್ದರೇ ರೈತರ ಸಾಲ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಅವರ ಅರ್ಥಿಕಕತೆ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಲೇ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ.