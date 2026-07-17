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  • /Dharwad Doctor Case: ಮನೆಗೊಂದೇ ಬಾಗಿಲು, ವೈದ್ಯರಿಬ್ಬರಿಗೂ 2ನೇ ಮದುವೆ; ಧಾರವಾಡ ಪೊಲೀಸ್‌ ಕಮಿಷನರ್‌ ಸ್ಫೋಟಕ ಹೇಳಿಕೆ

Dharwad Doctor Case: ಮನೆಗೊಂದೇ ಬಾಗಿಲು, ವೈದ್ಯರಿಬ್ಬರಿಗೂ 2ನೇ ಮದುವೆ; ಧಾರವಾಡ ಪೊಲೀಸ್‌ ಕಮಿಷನರ್‌ ಸ್ಫೋಟಕ ಹೇಳಿಕೆ

Doctor Murder Case: ಮದುವೆಯಾಗಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪಾಪಿ ಪತ್ನಿ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಗಂಡ ಕೊಲೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇತ್ತ ಮಗು ಕೂಡ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪೊಲೀಸ್‌ ಕಮೀಷನರ್‌ ಎನ್.ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Jul 17, 2026, 12:15 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 12:18 PM IST
Dharwad Doctor Case: ಮನೆಗೊಂದೇ ಬಾಗಿಲು, ವೈದ್ಯರಿಬ್ಬರಿಗೂ 2ನೇ ಮದುವೆ; ಧಾರವಾಡ ಪೊಲೀಸ್‌ ಕಮಿಷನರ್‌ ಸ್ಫೋಟಕ ಹೇಳಿಕೆ
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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