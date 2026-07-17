/Dharwad Doctor Case: ಮನೆಗೊಂದೇ ಬಾಗಿಲು, ವೈದ್ಯರಿಬ್ಬರಿಗೂ 2ನೇ ಮದುವೆ; ಧಾರವಾಡ ಪೊಲೀಸ್‌ ಕಮಿಷನರ್‌ ಸ್ಫೋಟಕ ಹೇಳಿಕೆ

Doctor Kiran Case: ಆತನಿಗೆ ವೈದ್ಯನಾಗಬೇಕು, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೆಟಲ್ ಆಗಬೇಕೆಂಬ ಕನಸಿತ್ತು. ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಡು ಬಡತನ ಅನ್ನೋದು ಕನಸಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾದರೂ, ಛಲದಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ, ಕನಸು ಕಂಡ ತಂದೆಯ ಆಸೆ ಈಡೇರಿಸಿದ್ದ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯನಾಗಿ ಕಿರಣ್ (Dr. Kiran Case) ಸುಂದರ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದ, ಮದುವೆನೂ ಆಗಿದ್ದ. ಆದ್ರೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪಾಪಿ ಪತ್ನಿ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಗಂಡ ಕೊಲೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇತ್ತ ಮಗು ಕೂಡ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮೀಷನರ್ ಎನ್.ಶಶಿಕುಮಾರ್ (N Shashikumar) ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಧಾರವಾಡ ವೈದ್ಯ ಕಿರಣ್ ಹೊನ್ನಣ್ಣವರ್ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ ಕುರಿತು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ- ಧಾರವಾಡ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಎನ್.ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, "ಡಾ. ಕಿರಣ್ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ಯಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸತ್ತಿದ್ದಾನೆಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಮರ್ಡರ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಕಿರಣ್ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದ, ಮಗು ಉಸಿರಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ತಕ್ಷಣ ಮಗುವನ್ನ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಎಸ್ಡಿಎಂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗ್ತಿದೆ. ಪತ್ನಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಕೃತ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಅನ್ನೋ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ." ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಹತ್ಯೆಗೆ ಸಂಚು ಹಾಕಿದ್ದಳು ಪಾಪಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕ!
"ಈಗಾಗಲೇ ಆರೋಪಿ ಡಾ.ಪ್ರಿಯಾಂಕಾಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಆಕೆ ತಲೆ ಸುತ್ತುತ್ತಿದೆ, ಆಘಾತವಾಗಿದೆ ಅಂದಾಗಲೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅವಳೇ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ. ಸದ್ಯ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಆಕೆ ಸದೃಢವಾಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆಕೆಯನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹ ಅಂತ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಕಿರಣ್ಗೆ ಬೇರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇದೆ ಅಂತ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ನಿತ್ಯ ಗಲಾಟೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆಯೂ ಒಮ್ಮೆ ಕಿರಣ್ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಹಿಂದೆಯೂ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಳು. ಆದರೆ ಆವಾಗ ಯಾವುದೇ ಗಾಯಗಳಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನಾಗಿದ್ದರು.
ಮನೆಗೊಂದೇ ಬಾಗಿಲೂ, ಪೋಷಕರ ಕಾಲ್ಗೂ ನೋ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್!
ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು ಹೇಳುವಂತೆ "ಆ ಮನೆಗೆ ಯಾರೂ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಮನೆಗೆ ಒಂದೇ ಬಾಗಿಲು ಇದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಕೂಡಾ ಲಾಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ಮೊನ್ನೆ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಪೋಷಕರು ನಿರಂತರ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಮನೆ ಬಳಿ ಕುಟುಂಬದವರು ಬಂದರೂ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದಿಲ್ಲ. ಬಳಿಕ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಅವಾಜ್ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಿದ್ದಾಳೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಪೊಲೀಸರು ಸಿಸಿಟಿವಿ ಫೂಟೇಜ್, ಮೊಬೈಲ್ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ತೀವ್ರ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
10 ವರ್ಷಗಳ ಸುಖೀ ಜೀವನ, ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ
ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಾ.ಕಿರಣ್ ಹೊನ್ನಣ್ಣವರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಹಾಗೂ ಪುತ್ರ ನೇಹಿತ್ ಜೊತೆ ಧಾರವಾಡದ ರಂಕಾ ಸ್ಟೆಲ್ಲೋ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಮನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಕಿರಣ್ ಗೆ ಎರಡನೇ ಪತ್ನಿ ಕೂಡಾ. ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ಜೊತೆ ಕಿರಣ್ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಡಾ.ಕಿರಣ್ ಅವರು ಚಿರಾಯು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅರವಳಿಕೆ ತಜ್ಞರಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ, ಪತ್ನಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಕೂಡ ಕಣ್ಣಿನ ವೈದ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಪುತ್ರ ನೇಹಿತ್ ತುಸು ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯನಾಗಿದ್ದ. ಈ ಕುಟುಂಬದ ಮಧ್ಯೆ ಅದ್ಯಾವ ಬಿರುಕು ಇತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸ್ವತಃ ಪತ್ನಿಯೇ ತನ್ನ ಪತಿಯ ಉಸಿರು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಎಂಬ ಸಂಶಯ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ತಾನು ಹೆತ್ತ ಕರುಳು ಎಂಬುದನ್ನೂ ನೋಡದೇ ತನ್ನ ಎಂಟು ವರ್ಷದ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ರೌದ್ರಾವತಾರ ತೋರಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಕೂಡಾ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದ್ಯಾವ ಭಯವೂ ಇಲ್ಲದೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದ ವೈದ್ಯನನ್ನ ರಾಕ್ಷಸಿಯಂತೆ ಇರಿದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮಗನ ಮೇಲೂ ಚಾಕು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾಳೆ. ದಾಳಿಗೊಳಗಾದ ಬಾಲಕ ಉಸಿರಾಡುವುದನ್ನ ಗಮನಿಸಿ ಆಯುಕ್ತ ಎನ್. ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.