ಧಾರವಾಡ: ಗಿರಿವಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಚಿನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಫೈರಿಂಗ್ ನಡೆದಿದೆ. ಚಿನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದ ಅಪ್ಪ ಮಗನ ಮೇಲೆ ಈ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ಬಾಲಕಿಗೆ ಕೂಡ ಗುಂಡು ತಾಗಿದೆ.
ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಗರಗ ಗ್ರಾಮ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾಕೋ ಹೆಚ್ಚು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘಟನೆ ಒಂದು ನಡೆದಿದ್ದು, ಗರಗ ಗ್ರಾಮದ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಶಾಪ್ ಮಾಲೀಕ ಮೌನೇಶ ಎಂಬಾತನ ಬಳಿ ಜೀರಿಗೆವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಗಪ್ಪ ಹೊರಕೇರಿ ಹಾಗೂ ಆತನ ಪುತ್ರ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಹೊರಕೇರಿ ಎಂಬುವವರು 40 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನವನ್ನು 60 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಗಿರಿವಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಇಬ್ಬರು ಮೌನೇಶ್ ಬಳಿ ಚಿನ್ನ ಅಡವಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಈಗ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಚಿನ್ನ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಂಗಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು.
ಚಿನ್ನ ಕೊಡಿ ಇಲ್ಲವೇ ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಿನ್ನದ ದರವನ್ನಾದರೂ ನೀಡಿ ಎಂದು ಇಬ್ಬರೂ ಕೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಮೌನೇಶ್, ನಿಮ್ಮ ಚಿನ್ನ ಮುರುಗಡೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಮಾತಿಗೆ ಮಾತು ಬೆಳೆದಿದ್ದರಿಂದ ಮೌನೇಶ್ ಎಂಬಾತ ತನ್ನ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಪಿಸ್ತೂಲ್ನಿಂದ ಫೈರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಹಾಗೂ ನಿಂಗಪ್ಪನಿಗೆ ಕಾಲಿಗೆ ಗುಂಡು ತಾಕಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಗರಗ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರದ್ಧಾ ಎಂಬ ಬಾಲಕಿಗೆ ಕಾಲಿಗೂ ಗುಂಡು ತಾಕಿದೆ.
ಇನ್ನು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಎಸ್ ಪಿ ಗುಂಜನ್ ಆರ್ಯ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಗಾಯಾಳುಗಳಿಗೆ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಿ ಮತ್ತೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಎಸ್ ಪಿ ಗುಂಡು ತಾಗಿದ ಗಾಯಾಳುಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ ಆರೋಪಿ ಬಂಧಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಮೌನೇಶ್ ಬಳಿ ಚಿನ್ನದ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದರು, ನಾಲ್ಕು ತೊಲೆ ಚಿನ್ನ ಅಡವಿಟ್ಟಿದ್ದರು.
ರಿವಾಲ್ವರ್ ದಿಂದ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಗುಂಡು ಹಾರಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತೆವೆ, ನಾಲ್ಕೂ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಇವರ ನಡುವೆ ಚಿನ್ನದ ವ್ಯವಹಾರ ಆಗಿದೆ, ಅದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಗಲಾಟೆ ಆಗಿದೆ, ಶಾಲೆಯಿಂದ ಬರುತಿದ್ದ ಬಾಲಕಿಗೆ ಕೂಡಾ ಗುಂಡು ತಾಗಿದೆ, ಈ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಶಾಲೆಯಿಂದ ಆ ಬಾಲಕಿ ಬರುವಾಗ ಇದು ನಡೆದಿದೆ ಎಂದರು. ಮಗ ಸಿದ್ದಪ್ಪನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡು ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿ ತೆಗೆಯಬೇಕು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಚಿನ್ನದ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿ ಮೂರು ಜೀವ ಇವತ್ತು ಸಾವಿನ ದವಡೆಯಿಂದ ಪಾರಾಗಿವೆ. ಸದ್ಯ ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕುತಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.