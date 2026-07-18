/ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ಜ್ವರ... ಕೈ-ಕಾಲು ನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳು

ಧಾರವಾಡ: ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಳ್ನಾವರ ಪಟ್ಟಣದ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಚಿತ್ರ ಜ್ವರ ಪೋಷಕರು ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಜ್ವರದೊಂದಿಗೆ ಕೈ-ಕಾಲು ಹಾಗೂ ಮೈ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳು ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಜ್ವರದ ತೀವ್ರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಡೆಯಲು, ನಿಲ್ಲಲು ಹಾಗೂ ಕೈ-ಕಾಲು ಚಲಿಸಲು ಸಹ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೈ ಅಥವಾ ಕಾಲು ಮುಟ್ಟಿದರೂ ತೀವ್ರ ನೋವು ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಅಳುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಪೋಷಕರ ಆತಂಕವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 8 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಮಕ್ಕಳು ಅಳ್ನಾವರ, ಹಳಿಯಾಳ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೈದ್ಯರು ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರ ನಿಗಾ ವಹಿಸಿದ್ದು, ಅಗತ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಜಾ ಎ ಅಥವಾ ಬಿ ವೈರಸ್ ಸೋಂಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರಬಹುದೆಂಬ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ವೈರಲ್ ಮಯೋಸೈಟಿಸ್ (Viral Myositis) ಎಂಬ ಕಾಯಿಲೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನೂ ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವೈರಲ್ ಮಯೋಸೈಟಿಸ್ ಎಂದರೆ ವೈರಲ್ ಸೋಂಕಿನ ನಂತರ ಸ್ನಾಯುಗಳಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತ ಉಂಟಾಗುವ ಸ್ಥಿತಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜ್ವರದ ಜೊತೆಗೆ ಕೈ-ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ನೋವು, ನಡೆಯಲು ಕಷ್ಟ, ಮೈ ನೋವು ಹಾಗೂ ಸುಸ್ತು ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಈ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಔಷಧೋಪಚಾರ, ದ್ರವಾಂಶ ಪೂರೈಕೆ ಹಾಗೂ ನಿರಂತರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದು, ಪೋಷಕರು ಆತಂಕ ಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದು, ಸೋಂಕಿನ ಮೂಲ ಪತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಶಾಲೆಯ ಇತರ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಸೋಂಕಿನ ನಿಖರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.
ವೈದ್ಯರು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಜ್ವರ, ಕೈ-ಕಾಲು ನೋವು, ಮೈ ನೋವು ಅಥವಾ ನಡೆಯಲು ತೊಂದರೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಮೀಪದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಿಲ್ಲದೆ ಔಷಧ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿಸದಂತೆ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶ್ರಾಂತಿ, ನೀರು ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ನೀಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗಮನಿಸಿ: ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಜಾ ಎ/ಬಿ ಅಥವಾ ವೈರಲ್ ಮಯೋಸೈಟಿಸ್ ಎಂಬುದು ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಂಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಆಧಾರದ ಮಾಹಿತಿ. ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿಯ ನಂತರ ಮಾತ್ರ ಸೋಂಕಿನ ನಿಖರ ಕಾರಣ ದೃಢಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.