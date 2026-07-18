/ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುವ ‘ಗುರ್ಜಿ ಪೂಜೆ’ಯ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಗೊತ್ತೇ?

ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗದಗ, ಧಾರವಾಡ, ಹಾವೇರಿ ಹಾಗೂ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶತಶತಮಾನಗಳಿಂದಲೂ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪದ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಜನಪದ ಸಂಪ್ರದಾಯವೇ ಈ 'ಗುರ್ಜಿ ಪೂಜೆ'.
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಮಳೆರಾಯ ಮುನಿಸಿಕೊಂಡಾಗ, ಕೆರೆ-ಕಟ್ಟೆಗಳು ಒಣಗಿ, ಬಿತ್ತಿದ ಬೆಳೆಗಳು ಒಣಗಲಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಹತಾಶರಾಗುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನತೆ ಪ್ರಕೃತಿ ದೇವನ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಸಗಣಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ 'ಗುರ್ಜಿ' ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಮಳೆ ತರುವ ವರುಣ ದೇವನ ಸಂಕೇತ ಹಾಗೂ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಂಕೇತ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ವರುಣ ದೇವನಿಗೆ ತಂಪುಂಟಾಗಿ, ಆತ ತಕ್ಷಣವೇ ಮಳೆ ಸುರಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ಹಿರಿಯರ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ನಡೆದುಬಂದಿರುವ ಅಚಲವಾದ ನಂಬಿಕೆ.ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿ ಮತ್ತು ಗರಿಕೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಸಗಣಿಯು ಭೂಮಿಯ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು, ಗರಿಕೆಯು ಸದಾ ಹಸಿರಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಜೀವರಾಶಿಯ ವೃದ್ಧಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಹಂಚಿನ ಮೇಲೆ ಸಗಣಿಯ ಉಂಡೆಯನ್ನಿಟ್ಟು, ಅದಕ್ಕೆ ಗರಿಕೆ ಚುಚ್ಚಿ ಸಿಂಗರಿಸುವ ಆಚರಣೆಯು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವ ಒಂದು ಶುದ್ಧ ದೇಶಿ ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿದೆ.
ಗುರ್ಜಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಜಾನಪದ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಾಗ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೊಡಪಾನಗಳಿಂದ ನೀರು ಸುರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಶಾಸ್ತ್ರವಲ್ಲ; ತೀವ್ರ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಧರೆಗೆ ತಂಪು ನೀಡುವ ಹಾಗೂ ಆಕಾಶದಿಂದ ಮಳೆ ನೀರು ಧರೆಗೆ ಹೀಗೆಯೇ ಹರಿಯಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಆಚರಣೆಯಾಗಿದೆ.ಈ ಆಚರಣೆಯು ಕೇವಲ ಒಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರದೆ, ಇಡೀ ಗ್ರಾಮ ಅಥವಾ ಓಣಿಯ ಜನರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಓಣಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಿಂದಲೂ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಧಾನ್ಯ ಅಥವಾ ಜೋಳವನ್ನು ಭಿಕ್ಷೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಧಾನ್ಯದಿಂದ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ, ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಅರ್ಪಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಬರಗಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಊರಿನವರೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ.ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ನಿಲುಕದ, ಆದರೆ ಕೃಷಿಕರ ಬದುಕಿನ ಆಶಾವಾದ, ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಜೀವಂತ ಉದಾಹರಣೆಯೇ ಈ 'ಗುರ್ಜಿ ಪೂಜೆ'.