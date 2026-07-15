Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Hubli Dharwad
  • /ಧಾರವಾಡ ವೈದ್ಯನ ಭೀಕರ ಹ*ತ್ಯೆ, ರಕ್ತದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷದ ಕಂದಮ್ಮ! ಏನೂ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಕೂತಿದ್ದ ಪತ್ನಿ

ಧಾರವಾಡ ವೈದ್ಯನ ಭೀಕರ ಹ*ತ್ಯೆ, ರಕ್ತದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷದ ಕಂದಮ್ಮ! ಏನೂ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಕೂತಿದ್ದ ಪತ್ನಿ

Dharwad doctor murder case : ಇಡೀ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರಿಯನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವಂತಹ ಘಟನೆಯೊಂದು ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ನಗರದ ಖ್ಯಾತ ಅನಸ್ತೇಷಿಯಾ ತಜ್ಞ ಡಾ. ಕಿರಣ್ ಹೊನ್ನಣ್ಣನವರ್ (45) ಅವರನ್ನು ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದು ಭೀಕರವಾಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇವರ 10 ವರ್ಷದ ಮಗ ನೇಹಿತ್ ಮೇಲೂ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮೃತರ ಪತ್ನಿ, ನೇತ್ರ ತಜ್ಞೆ ಡಾ. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವರ ಮೇಲೆಯೇ ಬಲವಾದ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಪೊಲೀಸರು ಆಕೆಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

Written ByKrishna N K
Published: Jul 15, 2026, 10:40 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 10:40 PM IST
ಧಾರವಾಡ ವೈದ್ಯನ ಭೀಕರ ಹ*ತ್ಯೆ, ರಕ್ತದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷದ ಕಂದಮ್ಮ! ಏನೂ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಕೂತಿದ್ದ ಪತ್ನಿ
Source: Bureau

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಸದ್ಯ ನನಗೆ ದೈಹಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದುವ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ! ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ರೂ ಸಂಚಲನ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ನಟಿ
Akanksha Chamola38 min ago
2
Cabinet Expansion Karnataka56 min ago
3
tumkur News1 hr ago
4
KCET 20261 hr ago
5
After Sunset Vastu2 hrs ago