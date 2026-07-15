/ಧಾರವಾಡ ವೈದ್ಯನ ಭೀಕರ ಹ*ತ್ಯೆ, ರಕ್ತದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷದ ಕಂದಮ್ಮ! ಏನೂ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಕೂತಿದ್ದ ಪತ್ನಿ

ಧಾರವಾಡ: ನಗರದ ಕವಿವಿ ರಸ್ತೆಯ ಬಾರಾಕೊಟ್ರಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ರನ್ಕಾಸ್ಟೆಲ್ಲೋ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಭೀಕರ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆಯವರೆಗೆ ಡಾ. ಕಿರಣ್ ಅವರ ಫೋನ್ ರಿಸೀವ್ ಆಗದಿದ್ದಾಗ ಆತಂಕಗೊಂಡ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಘೋರ ಕೃತ್ಯ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಮನೆಯೊಳಗೆ ಡಾ. ಕಿರಣ್ ರಕ್ತದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಶವವಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದರೆ, ಅವರ 10 ವರ್ಷದ ಪುತ್ರ ನೇಹಿತ್ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗೊಂಡು ಸಾವು-ಬದುಕಿನ ಮಧ್ಯೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದ.
ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆ : ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಎನ್. ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಅವರು ತಾವೇ ಸ್ವತಃ ರಕ್ತದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಮಗು ನೇಹಿತ್ ಉಸಿರಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರು. ತಕ್ಷಣವೇ ತಡಮಾಡದೆ ಮಗುವನ್ನು ತಮ್ಮ ಕೈಗಳಲ್ಲೇ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಮಗು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದೆ.
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ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಕಮಿಷನರ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? : ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಎನ್. ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಅವರು ಪ್ರಕರಣದ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಲೆ ನಡೆದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪತಿ, ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ಮಗ ಮಾತ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಹೊರಗಿನಿಂದ ಯಾರೂ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೇ ಇಲ್ಲದಷ್ಟು ಭದ್ರತೆ ಈ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪತ್ನಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೃತರ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಪದೇ ಪದೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ "ಅವರು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ", "ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರಂತೆ.
ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿರುವ ಆರೋಪಿ ಪತ್ನಿ: "ನನಗೆ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನೇನೋ ಔಷಧ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಆಘಾತದಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಮಗು ರಕ್ತದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದರೂ ಆಕೆ ಯಾವುದೇ ಆತುರ ತೋರದೆ ಮೌನವಾಗಿದ್ದದ್ದು ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಿದೆ.
ಕುಟುಂಬದೊಳಗಿನ ಕಲಹವೇ ಈ ಘಟನೆಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಮೃತರ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಪತ್ನಿಯೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶವಪರೀಕ್ಷೆಯ ನಂತರ ಕೊಲೆ ಯಾವಾಗ ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬುದು ಪಕ್ಕಾ ತಿಳಿಯಲಿದೆ. ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸತ್ಯಾಂಶ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹೊರಬೀಳಲಿದೆ ಎಂದು ಹು-ಧಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಎನ್. ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.