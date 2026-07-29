/ಹೊಸಪೇಟೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸಿಗದ ವೈದ್ಯರು: ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸಂಡೂರಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾವು

ವಿಜಯನಗರ: ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಸಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣದ 100 ಬೆಡ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರ ಘೋರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಲ್ಲದ ವರ್ತನೆಯಿಂದಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಗದೆ ರೋಗಿಯೊಬ್ಬರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ದಾರುಣ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮೂಲದ ಸುರೇಶ್ (45) ಮೃತಪಟ್ಟ ದುರದೃಷ್ಟಕರ ವ್ಯಕ್ತಿ. ತೀವ್ರ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಸುರೇಶ್ ಅವರನ್ನು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊಸಪೇಟೆಯ 100 ಬೆಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆತಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಡ್ಯೂಟಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ನರ್ಸ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಹಾಜರಿದ್ದರು ಎಂದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸರಿ ಸುಮಾರು 3 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅಂದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಯವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ವೈದ್ಯರು ಬಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಿಲ್ಲ. 10 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಬಂದ ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ನರ್ಸ್ಗಳು ಸಲೈನ್ ಹಚ್ಚಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ನೀಡಿದ ಹತ್ತೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ "ರೋಗಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿದೆ, ತಕ್ಷಣ ಕೊಪ್ಪಳಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ" ಎಂದು ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವೈದ್ಯರ ಮಾತಿನಂತೆ ಕೊಪ್ಪಳಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ, ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ್ ಅಂತಿಮ ಉಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಮೃತನ ಪತ್ನಿ ಮಂಜಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, "ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಗಂಡ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಇವರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೇ ನನ್ನ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಬೀದಿಗೆ ತಳ್ಳಿದೆ" ಎಂದು ಕಣ್ಣೀರಿಡುತ್ತಾ ಹಿಡಿಶಾಪ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 'ಟೈಮ್ ಟೂ ಟೈಮ್' ವೈದ್ಯರಿರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇದ್ದರೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಕ್ಷಣವೇ ಜಾಗೃತರಾಗಿ ಈ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ, ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ವೈದ್ಯರ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.