ಧಾರವಾಡ: ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ವಿಧೇಯಕದ ಕುರಿತು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಭಾಷಣ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ವಿರೋಧವು ವೈಯಕ್ತಿಕವಲ್ಲ, ವೈಚಾರಿಕವಾದದ್ದು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಅವರು, ಮಹಿಳಾ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಡಿಲಿಮಿಟೇಶನ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡದೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಚಿವರು, "ಯುಪಿಎ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಮಸೂದೆ ಪಾಸಾಗಬೇಕಿತ್ತು, ಆದರೆ ಆಗ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಹುಮತವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು 12 ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಮಹಿಳಾ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಡಿಲಿಮಿಟೇಶನ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೂ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜನಗಣತಿಯೇ ಪೆಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡುತ್ತಾ ಎಸ್ಐಆರ್ ಬಗ್ಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಜನಗಣತಿ ನಡೆಸಲು ಇವರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ," ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಅಸಮಾಧಾನದ ಕುರಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅವರು, "ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮುನಿಸಿಲ್ಲ. ಬಿಜೆಪಿಯ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರಾದ ಎಲ್.ಕೆ. ಅದ್ವಾನಿ ಅವರೇ ನಿಜವಾಗಿ ಮುನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಕಟ್ಟಿದ ಭೀಷ್ಮ, ಪಿತಾಮಹ ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅದ್ವಾನಿ ಅವರ ಪೋಸ್ಟರ್, ಬ್ಯಾನರ್ ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕನಿಷ್ಠ ಅವರ ಒಂದು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಫೋಟೋ ಆದರೂ ಹಾಕಿ," ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದರು.
ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಪತ್ರ ಬರೆದಿರುವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ವಿಜಯನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವರು ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಚಾರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿರುವುದು ನಿಜ. ಜಮೀರ್ ಪತ್ರ ಚರ್ಚೆಯಾಗುವಂತೆ, ಮೋದಿ ಅವರ ಮುಂದೆ ಹನುಮಂತ ಮತ್ತು ದೇವಿಯರ ವೇಷಧಾರಿಗಳು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಕೂಡ ಚರ್ಚೆಯಾಗಲಿ," ಎಂದರು.