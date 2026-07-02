Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Hubli Dharwad
  • /ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಡಕು ಇರುವುದು ಸತ್ಯ.. BJP ಅಲ್ಲಿ ಗದ್ದಲ ಇರೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ; ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಉಪನಾಯಕ

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಡಕು ಇರುವುದು ಸತ್ಯ.. BJP ಅಲ್ಲಿ ಗದ್ದಲ ಇರೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ; ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಉಪನಾಯಕ

ಇದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಹೊಂದಬೇಕಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಡಕು ಇರುವುದು ಸತ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ.

Written ByBhimappa
Published: Jul 02, 2026, 10:25 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 10:25 PM IST
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಡಕು ಇರುವುದು ಸತ್ಯ.. BJP ಅಲ್ಲಿ ಗದ್ದಲ ಇರೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ; ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಉಪನಾಯಕ
Source: Bureau

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಕಲ್ಲು ಕ್ವಾರಿ ದುರಂತ; FIR ದಾಖಲು.. ಮಾಲೀಕ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಸೇರಿ ನಾಲ್ವರು ವಶಕ್ಕೆ, CM ಏನಂದ್ರು?
Kaveri Crusher2 hrs ago
2
Realme Narzo 90x 5G3 hrs ago
3
Ayodhya Ram temple hundi theft3 hrs ago
4
Ramanagara3 hrs ago
5
Bengaluru quarry accident12:43 PM IST