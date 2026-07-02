/ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಡಕು ಇರುವುದು ಸತ್ಯ.. BJP ಅಲ್ಲಿ ಗದ್ದಲ ಇರೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ; ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಉಪನಾಯಕ

Everyone knows there is chaos in BJP, Arvind Bellada: ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ನಾಯಕರು ಒಂದೊಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಮತದಾನ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಜುಗರ ತಂದಿದ್ದರು. ಇದಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವೈ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರ ಸ್ಥಾನದ ಕುರಿತು ಆಡಿಯೋವೊಂದು ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಡಿ.ವಿ ಸದಾನಂದಗೌಡರು ಆ ಆಡಿಯೋ ನನ್ನದಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಈ ಎಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬದಲಾವಣೆ ಗೊಂದಲ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಂತೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಉಪನಾಯಕ ಅರವಿಂದ್ ಬೆಲ್ಲದ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಉಪನಾಯಕ ಅರವಿಂದ್ ಬೆಲ್ಲದ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಗದ್ದಲ ಇರುವುದು ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಲು ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಒಮ್ಮೆಲೇ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಕೂಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಹೊಂದಬೇಕಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಡಕು ಇರುವುದು ಸತ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾಗ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಅಂದ ಮೇಲೆ ಅವರದೇ ಆದ ವಿಚಾರಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬರುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಕೆಲಸ ಹಾಗೇ ನಡೆದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿದೆ, ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬದಲಾವಣೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಂತೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮದೇನಿಲ್ಲ. ಪಕ್ಷದಿಂದ ಆದೇಶ ಏನು ಬರುತ್ತದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಪಾಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಿರ್ಧಾರವೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಶಾಸಕ ಬಸನಗೌಡ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮರು ಸೇರ್ಪಡೆ ಎಲ್ಲವೂ ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟಿಋೋದು. ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಅವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಇದೇ ವೇಳೆ ಕಲ್ಲು ಕ್ವಾರಿ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿಪಕ್ಷ ಉಪನಾಯಕ ಅರವಿಂದ್ ಬೆಲ್ಲದ ಅವರು, ಕಲ್ಲು ಕ್ವಾರಿ ಅವಘಡ ಪ್ರಕರಣ ಬಹಳ ದುಃಖಕಾರಿ ಸಂಗತಿ ನಡೆದು ಹೋಗಿದೆ. ಹೋದ ಜೀವಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಘಟನೆ ಆಗಲು ಕಾರಣ ಮುಂಜಾಗೃತ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿರುವುದು ಆಗಿದೆ. ಭೂ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪರವಾನಿಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲವೋ ಎನ್ನುವುದು ಮೊದಲು ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಹೀಗಾಗಿ ದುಡ್ಡು ಹೊಡೆಯುವುದು, ಮೇಲಿನವರೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವುದು ಆಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಮುಂಜಾಗೃತ ಕ್ರಮ ಅವರ ಮೇಲೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಮುಂಜಾಗೃತ ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರವೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊರಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.