Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Hubli Dharwad
  • /ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹ*ತ್ಯೆ ಕೇಸ್‌ಗೆ ರೋಚಕ ಟ್ವಿಸ್ಟ್.. 2015ರಲ್ಲಿ ಮಗನ ಸಾ*ವಿಗೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡ ತಾಯಿ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹ*ತ್ಯೆ ಕೇಸ್‌ಗೆ ರೋಚಕ ಟ್ವಿಸ್ಟ್.. 2015ರಲ್ಲಿ ಮಗನ ಸಾ*ವಿಗೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡ ತಾಯಿ

ಆರೋಪಿಗಳು ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಮುಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ಆರು ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿರುವ ಪೊಲೀಸರು, ಹತ್ಯೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

Written ByBhimappa
Published: Aug 31, 2026, 06:35 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 06:38 PM IST
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹ*ತ್ಯೆ ಕೇಸ್‌ಗೆ ರೋಚಕ ಟ್ವಿಸ್ಟ್.. 2015ರಲ್ಲಿ ಮಗನ ಸಾ*ವಿಗೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡ ತಾಯಿ

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹತ್ಯೆ ಕೇಸ್‌ಗೆ ರೋಚಕ ಟ್ವಿಸ್ಟ್.. 2015ರಲ್ಲಿ ಮಗನ ಸಾ*ವಿಗೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡ ತಾಯಿ
2
3
4
5