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S.S Patil Birthday: ರಾಜಕಾರಣಿಯ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಹೀಗೂ ಆಚರಿಸಬಹುದಾ? ಮಾದರಿಯಾದ ಎಸ್‌.ಎಸ್‌. ಪಾಟೀಲ್‌ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು!

Gadag: ಇವ್ರು 92ನೇ ವಸಂತಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿರುವ ಹಿರಿಯ ಸಮಾಜಮುಖಿ ರಾಜಕಾರಣಿ. ಆಗಸ್ಟ್ 13 ಇವರದ್ದು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನ. ಆದ್ರೆ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದಲ್ಲಾ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳಿತಾಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಬಾರಿ ಸಹ ಅವ್ರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಹೀಗೂ ಆಚರಿಸಬಹುದು ಅಂತ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸತತ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ವಿಶೇಷ ಹಾಗೂ ವಿಭಿನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮುತ್ಸದ್ದಿ ರಾಜಕಾರಣಿಯ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ದಿನ ಅದ್ಹೇಗೆ ಆಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.

Written ByPrajwal B
Published: Aug 13, 2026, 06:34 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 06:34 PM IST
S.S Patil Birthday: ರಾಜಕಾರಣಿಯ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಹೀಗೂ ಆಚರಿಸಬಹುದಾ? ಮಾದರಿಯಾದ ಎಸ್‌.ಎಸ್‌. ಪಾಟೀಲ್‌ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು!

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Prajwal B

Prajwal B

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S.S Patil Birthday: ರಾಜಕಾರಣಿಯ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಹೀಗೂ ಆಚರಿಸಬಹುದಾ? ಮಾದರಿಯಾದ ಎಸ್‌.ಎಸ್‌. ಪಾಟೀಲ್‌ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು!
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