/ S.S Patil Birthday: ರಾಜಕಾರಣಿಯ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಹೀಗೂ ಆಚರಿಸಬಹುದಾ? ಮಾದರಿಯಾದ ಎಸ್‌.ಎಸ್‌. ಪಾಟೀಲ್‌ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು!

Gadag: ಇವ್ರು 92ನೇ ವಸಂತಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿರುವ ಹಿರಿಯ ಸಮಾಜಮುಖಿ ರಾಜಕಾರಣಿ. ಆಗಸ್ಟ್ 13 ಇವರದ್ದು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನ. ಆದ್ರೆ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದಲ್ಲಾ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳಿತಾಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಬಾರಿ ಸಹ ಅವ್ರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಹೀಗೂ ಆಚರಿಸಬಹುದು ಅಂತ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸತತ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ವಿಶೇಷ ಹಾಗೂ ವಿಭಿನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮುತ್ಸದ್ದಿ ರಾಜಕಾರಣಿಯ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ದಿನ ಅದ್ಹೇಗೆ ಆಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.
ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯ..!
ಹೌದು, ಒಬ್ಬ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ. ಜೆ ಎಚ್ ಪಟೇಲರ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ, ಮೊದಲನೆ ಬಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದ ಸಚಿವ ಎಸ್ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್, ಮೂಲತಃ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಎಸ್ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಗೌಡಕಿ ಮನೆತನದಿಂದ ಬಂದವರು. ಶರಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ರಾಜಕೀಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಸಹ ತಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದಂತವರು. ಅವರ ಶಿಸ್ತು, ಸರಳತೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಹಾಗೂ ಜನಸ್ನೇಹಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಿಂದ ಆಕರ್ಶಣೀಯರಾಗಿದ್ದವರು.
ಸಸಿ ನೆಡುವ ಅಭಿಯಾನದಿಂದ, ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ..!
ಇಂತಹ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸದೇ, ಅವರ ಪ್ರಾಣಿ, ಪರಿಸರ ಹಾಗೂ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ರು. ಹೀಗಾಗಿ ಆಗಸ್ಟ್ 11 ರಂದು ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಳಗಾನೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶಿವಶಾಂತ ಜೀವ ವೈವಿದ್ಯ ವನದಲ್ಲಿ 92ನೇ ವರ್ಷದ ಸವಿನೆನಪಿಗಾಗಿ 92 ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮ ತೋರಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 12 ರಂದು ಗದಗ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ವಿಕಲಚೇತನ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸಾಧನ ಸಲಕರಣೆ ನೀಡಿ ವಿಕಲಾಂಗರಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಂತ್ರ ಆಗಸ್ಟ್ 13ರಂದು ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಹಾಗೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಶಿಬಿರ ಆಯೋಜಿಸಿ ಬಡ ಹಾಗೂ ರೋಗಿಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ಭರವಸೆಯ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಗದಗನ ತೋಂಟದಾರ್ಯ ಮಠದ ಸಿದ್ಧರಾಮ ಶ್ರೀಗಳು, ಮುದುಕೇಶ್ವರ ಶ್ರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಶ್ರೀಗಳು ಹಾಗೂ ಗಣ್ಯರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ರು. ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯ್ತು. ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೇಳೋದು ಹೀಗೆ..
ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ವೈದ್ಯರ ತಂಡ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದತ್ತ..!
ಎಸ್.ಎಸ್. ಪಾಟೀಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ, ಡಾವಣಗೇರೆಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಎಸ್.ಎಸ್. ಕೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಎಸ್.ಎಸ್. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಬಿರ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಮದ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ನುರಿತ ವೈದ್ಯರು ಹಾಗೂ ತಂಡ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಡ ಜನ್ರ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿರೋದು ಸಂತಸದ ಸಂಗತಿ. ಇನ್ನು ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಹೃದಯ, ಕಿವಿ, ಕಣ್ಣು, ಮೂತ್ರಪಿಂಡ, ಚರ್ಮ, ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರಿಂದ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಲಾಯ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ, ಮಕ್ಕಳ ತಪಾಸಣೆ, ದಂತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಒದಗಿಸಲು ಎಸ್ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಹಾಗೂ ಎಸ್ ಎಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸನ್ನದ್ಧವಾಗಿತ್ತು.
ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಶ್ಲಾಘಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕಾರ್ಯ..!
ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಪರಿಸರ ಹಾಗೂ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎಸ್.ಎಸ್. ಪಾಟೀಲ ಅವರು ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೇವೆಯ ಸಂದೇಶ ಸಾರಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರ, ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಾಳಜಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಕೇವಲ ಕೇಕ್ ಕತ್ತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸದೇ, ಬಡವರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗಕ್ಕೆ ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಶಿಬಿರ ಆಯೋಜಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ ಡಾವಣಗೇರೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕಾರ್ಯ ಸಹ ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕು.