Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Hubli Dharwad
  • /ಅಯ್ಯೋ, ಅಪ್ಪನಿಂದಲೇ ಘೋರ ಕೃತ್ಯ.. ಮುದ್ದಾದ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಾಲುವೆಗೆ ಎಸೆದ ಪಾಪಿ ತಂದೆ

ಅಯ್ಯೋ, ಅಪ್ಪನಿಂದಲೇ ಘೋರ ಕೃತ್ಯ.. ಮುದ್ದಾದ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಾಲುವೆಗೆ ಎಸೆದ ಪಾಪಿ ತಂದೆ

ಹೆಂಡತಿ ಮೇಲಿನ ಕೋಪದಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕಂತಲೇ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೈಕ್‌ನಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. 

Written ByBhimappa
Published: Aug 19, 2026, 02:56 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 02:56 PM IST
ಅಯ್ಯೋ, ಅಪ್ಪನಿಂದಲೇ ಘೋರ ಕೃತ್ಯ.. ಮುದ್ದಾದ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಾಲುವೆಗೆ ಎಸೆದ ಪಾಪಿ ತಂದೆ

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Tourist Vehicle Permits: ಟೂರಿಸ್ಟ್‌ ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌! ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ
2
3
4
5