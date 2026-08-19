/ಅಯ್ಯೋ, ಅಪ್ಪನಿಂದಲೇ ಘೋರ ಕೃತ್ಯ.. ಮುದ್ದಾದ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಾಲುವೆಗೆ ಎಸೆದ ಪಾಪಿ ತಂದೆ

Father throws his 2 children into canal in Yadgir: ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆ ಜಗಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಾಪಿ ತಂದೆ ಕಾಲುವೆಗೆ ಎಸೆದಿರುವ ಘಟನೆ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿಯ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹದಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಾಲುವೆಗೆ ಎಸೆದಿರುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದೆ ತಂದೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ತಂದೆಯ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಶಾಪ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಮೃತದೇಹಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಸತತವಾಗಿ ಶೋಧಕಾರ್ಯ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಮಕ್ಕಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ.
ತಾಲೂಕಿನ ಗಂಗನಾಳ್ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತಪ್ಪ ಬಿರಾದಾರ್ ಎಂಬ ಪಾಪಿ ತಂದೆಯಿಂದ ದುಷ್ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಾನೆ. ಈತನ ಮಕ್ಕಳಾದ ಸಾನ್ವಿ (9) ಮತ್ತು ಸೃಜನ್ (2) ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಗಳು ತಾಯಿ ಬಳಿ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು ಮನೆಯಿಂದ ಶಾಂತಪ್ಪ ಹೋಗಿದ್ದನು. ಹೆಂಡತಿ ಮೇಲಿನ ಕೋಪದಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕಂತಲೇ ಮೂವರನ್ನು ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಬಳಿಕ ಕಾಲುವೆಯೊಂದರ ಬಳಿ ಬೈಕ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸಾನ್ವಿ ಮತ್ತು ಗಂಡು ಮಗು ಸೃಜನ್ನನ್ನು ಕಾಲುವೆಗೆ ಎಸೆದಿದ್ದಾನೆ.
ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹದಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಾಲುವೆಗೆ ಎಸೆದಿರುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದೆ ತಂದೆ ಶಾಂತಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳ ಮೃತದೇಹಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ತೀವ್ರ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹವೇ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ಗೋಗಿ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಸಿಪಿಐ ದೀಪಕ್ ಬೂಸರೆಡ್ಡಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳ ಮೃತದೇಹಕ್ಕಾಗಿ ಪೊಲೀಸರ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಗೋಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ನಾಪತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಕಲಹಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಅದನ್ನು ಮಕ್ಕಳವರೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಾರದು. ಮಕ್ಕಳ ಮನಸು ಮುಗ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದೇವರು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಂದೆ, ತಾಯಿಯಂದಿರು ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದರೂ ಅದನ್ನು ತಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವೆಯೇ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯರಿಂದ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. ಮನೆಯಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೊರ ಹೋಗದಂತೆ ದಂಪತಿ ಇಬ್ಬರು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಗೌರವವನ್ನ ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ.
ಗಂಗನಾಳ್ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತಪ್ಪ ಬಿರಾದಾರ್ ಮಾಡಿದ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳು ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ. ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದು ಗಂಡನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ದುಃಖಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿಕೊಂಡು ಇದ್ದಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಾಲುವೆ ಎಸೆಯಲು ಹೇಗಾದರೂ ಮನಸು ಬಂತು ಎಂದು ಗೋಳಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಮೃತದೇಹ ಎಷ್ಟು ಹುಡುಕಾಡಿದರೂ ಪತ್ತೆ ಅಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಪೊಲೀಸರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ.