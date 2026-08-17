/ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಮೀನು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಭೀಕರ ಮಾರಾಮಾರಿ: ಕಣ್ಣಿಗೆ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಎರಚಿ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಹಲ್ಲೆ!

ಚಿಕ್ಕೋಡಿ (ಬೆಳಗಾವಿ): ಜಮೀನು ವ್ಯಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರ ನಡುವೆ ಭೀಕರ ಮಾರಾಮಾರಿ ನಡೆದಿರುವ ಘಟನೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಾಗನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ತಡವಾಗಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಂದು ನಡೆದ ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ, ಎದುರಾಳಿ ಗುಂಪು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಎರಚಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡ್ ಹಾಗೂ ಕುಡಗೋಲು ಸೇರಿದಂತೆ ಭೀಕರ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಜಾಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪೂಕಾಟೆ ಕುಟುಂಬದ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರ ನಡುವೆ ಸುಮಾರು 16 ಏಕರೆ ಜಮೀನಿನ ಸಂಬಂಧ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ತಕರಾರು ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ವ್ಯಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ, ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೆನೆಗೆ ಬಂದು ಕೈಗೆ ಸಿಗುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದ ಗೋವಿನ ಜೋಳ ಹಾಗೂ ಅರಿಶಿಣ ಬೆಳೆಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲು ರೇವಪ್ಪ ಪೂಕಾಟೆ ಮತ್ತು ಆತನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ರೇವಪ್ಪ ಪೂಕಾಟೆ ಕುಟುಂಬದವರು, ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹರಿಸಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು ಬಂದಾಗ, ಸುಮಾರು 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿದ್ದ ಗುಂಪು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಎರಚಿ, ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡ್ ಹಾಗೂ ಕುಡಗೋಲುಗಳಿಂದ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಭೀಕರ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವರು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಹಾಗೂ ಗೋಕಾಕ ನಗರಗಳ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ದಾಖಲಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜಮೀನಿನ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಜಗಳದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಬೆಳೆಯನ್ನೇ ನಾಶಪಡಿಸಿ, ಪ್ರಾಣಾಪಾಯ ಉಂಟುಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿರುವುದು ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಮುಂದಿನ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.