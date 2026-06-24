ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಎರಡು ಅಂಗಡಿಗಳ ವ್ಯಾಪಾರದ ವಿಚಾರಕ್ಕೇ ವ್ಯಾಪಾರಿಯೊಬ್ಬನ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಗಡಿಯವರು ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ವಿಚಾರಕ್ಕೇ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ವ್ಯಾಪಾರಿಯ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಕೆಂತಲೇ ಖ್ಯಾತೆ ತೆಗೆದು ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಗಲಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಗಾಯಗೊಂಡು ಕಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾದ ಘಟನೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಂಚಟಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ (ಜೂನ್ 23, 2026) ರಾತ್ರಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿರುವುದು ಎಲ್ಲಿ?
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಚಟಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಬಳಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮೂಲದ ಪೂಜಾರಿ ಎಂಬುವರು ಟೀ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇವರ ಅಂಗಡಿಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿಯೇ ಅಂಚಟಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಜೀವಟಗಿ ಎಂಬುವರು ಕೂಡ ಟೀ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ಪೂಜಾರಿ ಹಾಗೂ ಜೀವಟಗಿ ಇಬ್ಬರ ಟೀ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜಾರಿ ಎಂಬುವರ ಟೀ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಜೀವಟಗಿ ಟೀ ಅಂಗಡಿಯವರಿಗೆ ಈ ಕುರಿತು ಅಸಮಾಧಾನ ಇತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಈ ಗಲಾಟೆಗೆ ಕಾರಣ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಘಟನೆ ಹಿನ್ನಲೆ:-
ವ್ಯಾಪಾರದ ಕುರಿತ ವಿಚಾರವನ್ನೇ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ಜೀವಟಗಿ ಟೀ ಅಂಗಡಿಯ ಮುತ್ತಣ್ಣ, ಹನುಮಂತ ಮತ್ತು ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಎಂಬುವರು ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ಪೂಜಾರಿ ಟೀ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಂದು ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಖ್ಯಾತೆ ತೆಗೆದು ಜಗಳ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಗಳದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ದೀಪ ಹಾಗೂ ರೋಹಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ಎಂಬುವವರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ರೋಹಿತ್ ಎಂಬಾತನಿಗೆ ಬಲವಾದ ಏಟು ಬಿದ್ದು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಗಲಾಟೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ರೋಹಿತ್ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಕಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಇನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರದ ವೈಮಸ್ಯದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ವಿನಾಕಾರಣ ಖ್ಯಾತೆ ತೆಗೆದಿದ್ದರಿಂದ ಗಲಾಟೆ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಘಟನೆಯ ದೃಶ್ಯಗಳು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಘಟನೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
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