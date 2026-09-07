/ಬರ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ : ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ

ಹಾವೇರಿ : ಕಾವೇರಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ವಾದ ಮಂಡಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ವಿಫಲಕಾವೇರಿ ನೀರಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಡವಿದೆ ಎಂದು ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಆರೋಪಿಸಿದರು. "ನಾವು ಕಾವೇರಿ ನೀರನ್ನು ಕೇವಲ ಕುಡಿಯುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ನೆಪ ಹೇಳಿ ಕೃಷಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಮಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಆಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲೂ (ಸರ್ವಪಕ್ಷ ಸಭೆ) ನಾನು ಇದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿಲ್ಲ" ಎಂದರು.
ಸರ್ಕಾರದ ವಾದದ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ ಅವರು, "ಇವರು ಕೇವಲ ಇಷ್ಟೇ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ, ಇಷ್ಟೇ ನೀರಿದೆ ಎಂದು ಅಂಕಿ-ಅಂಶ ನೀಡಲುಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನವರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೂರು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಮಗೆ ಒಂದು ಬೆಳೆಯನ್ನೂ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಗರವಾದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿದೆ. ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಸಿಎಂ ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಗಂಭೀರ ವಾದ ಮಂಡಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ" ಎಂದು ದೂರಿದರು.
ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಬೇಡ, ತಜ್ಞರನ್ನು ಬಳಸಿ: ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, "ಬರೀ ಐಎಎಸ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದರೆ ಕೆಲಸ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಹೋಗುವ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ? ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅನುಭವವಿರುವ ಹಿರಿಯರು ಹಾಗೂ ತಜ್ಞರನ್ನು (Experts) ಕರೆದೊಯ್ದು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತವಾಗಲಿದೆ. ಈಗ ಉಳಿದಿರುವ ನೀರನ್ನಾದರೂ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿ" ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರಿಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನೋಡಿ ಅಸೂಯೆ: ಬಿಜೆಪಿಯ ಬಳ್ಳಾರಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರ ವಿರೋಧದ ಬಗ್ಗೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ ಅವರು, "ಹಿಂದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಮೇಕೆದಾಟು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಪೇಡಾ ಹಂಚುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿತ್ತಾ? ಈಗ ಬಿಜೆಪಿಯ ಪಾದಯಾತ್ರೆಗೆ ಹರಿದುಬರುತ್ತಿರುವ ಜನಸ್ತೋಮ ನೋಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರಿಗೆ ಅಸೂಹೆ ಮತ್ತು ಸಂಕಟ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೋಡಿದರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ವಾಸ್ತವ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ, ಅವರು ಹತಾಶರಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದರು.
ಬರಗಾಲ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಫಲ: ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಹಾಗೂ ಅರೆ ಬರಗಾಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರ ಕೇವಲ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಇಮೇಜ್ ನೋಡಿ ಬರಗಾಲ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು. "ಬರ ಪರಿಹಾರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು. ಜನ ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಬರಗಾಲ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಲದು, ಹಣವನ್ನೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು. 'ಹೋದಾ ಪುಟ್ಟ, ಬಂದಾ ಪುಟ್ಟ' ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿದರೆ ಕೆಲಸವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ತಾಲೂಕಿಗೆ 1 ಕೋಟಿ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಆ ಹಣ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಲೆಕ್ಕವೇ ಇಲ್ಲ" ಎಂದು ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಕಟುವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದರು.