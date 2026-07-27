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ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್‌ CM ಆದ ಮೇಲೆ ರಾಜಕೀಯ ಕಲುಷಿತ.. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮಾತಿಗೆ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಸಾಲು ಸಾಲು ಪ್ರಶ್ನೆ!

ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ಸಿಎಂ ಆದ ಮೇಲೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರ ಮಾತುಗಳು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರೋವರೆಗೂ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಿತ್ತು. 

Written ByBhimappa
Published: Jul 27, 2026, 02:03 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 07:15 PM IST
ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್‌ CM ಆದ ಮೇಲೆ ರಾಜಕೀಯ ಕಲುಷಿತ.. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮಾತಿಗೆ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಸಾಲು ಸಾಲು ಪ್ರಶ್ನೆ!

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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