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ಹರಕೆ ಭಂಡಾರ ಅಕ್ಕ- ತಂಗಿ ಜಾತ್ರೆ ವೈಭವ.. 18 ವರ್ಷ ಬಳಿಕ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವೇನು?

ದೇವಿಯರ ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ರಸ್ತೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಭಕ್ತರು ಭಂಡಾರ ಹಾಗೂ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಎರಚಿ, ‘ಊಘೆ... ಊಘೆ...’ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಕೂಗುತ್ತಾ ದೇವಿಯರನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿದರು.

Written ByBhimappa
Published: Aug 26, 2026, 05:51 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 05:51 PM IST
ಹರಕೆ ಭಂಡಾರ ಅಕ್ಕ- ತಂಗಿ ಜಾತ್ರೆ ವೈಭವ.. 18 ವರ್ಷ ಬಳಿಕ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವೇನು?

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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ಹರಕೆ ಭಂಡಾರ ಅಕ್ಕ- ತಂಗಿ ಜಾತ್ರೆ ವೈಭವ.. 18 ವರ್ಷ ಬಳಿಕ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವೇನು?
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