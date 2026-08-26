/ಹರಕೆ ಭಂಡಾರ ಅಕ್ಕ- ತಂಗಿ ಜಾತ್ರೆ ವೈಭವ.. 18 ವರ್ಷ ಬಳಿಕ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವೇನು?

Dyamamma and Durga Devi Fair and Festival: ಜಾತ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ, ಸಂಭ್ರಮದ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾಣಿ ಬಲಿ ಕೊಡುವ ಪದ್ಧತಿಯೂ ಕೆಲವೆಡೆ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದ್ರೆ ಗದಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಉಭಯ ದೇವತೆಗಳ ಜಾತ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ ಬಲಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ, ಹೋಮ-ಹವನ, ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಒಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ದೇವಿಯರನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 12 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ನಡೆಯುವ ಜಾತ್ರೆ ಆಗಿದೆ. ಕೊವಿಡ್ ಕಾರಣದಿಂದ ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಆಗಿ ಈಗ 18 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಈ ಬಾರಿ ಗದಗ-ಬೆಟಗೇರಿ ಅವಳಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ದ್ಯಾಮಮ್ಮ ಹಾಗೂ ದುರ್ಗಾದೇವಿ, ಈ ಅಕ್ಕ-ತಂಗಿಯರ ಜಾತ್ರೆ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿದೆ.
ಗದಗ-ಬೆಟಗೇರಿ ಅವಳಿ ನಗರದ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವತೆಗಳಾದ ದ್ಯಾಮಮ್ಮ ಹಾಗೂ ದುರ್ಗಾದೇವಿಯರ ಹರಿ ಜಾತ್ರೆ ಈ ಬಾರಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿದೆ. ಪ್ರತಿ 12 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಈ ಜಾತ್ರೆ, ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಮುಂದೂಡಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ 18 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಉಭಯ ದೇವತೆಗಳ ಹರಿ ಜಾತ್ರೆ ವೈಭವದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜಾತ್ರೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಭಯ ದೇವತೆಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಿತು. ಮೆರವಣಿಗೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಭಕ್ತರ ಸಂಭ್ರಮ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿತ್ತು.
ಕುಂಭಮೇಳ, ಡೊಳ್ಳು ಮೇಳ, ಕರಡಿ ಮಜಲು, ಡೊಳ್ಳು ಕುಣಿತ, ಜಾಂಜ್ ಮೇಳ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಲಾತಂಡಗಳು ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೆರುಗು ತಂದವು. ಒಂಟೆ, ಕುದುರೆ ಹಾಗೂ ಗೊಂಬೆಗಳ ಕುಣಿತವೂ ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ದೇವಿಯರ ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ರಸ್ತೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಭಕ್ತರು ಭಂಡಾರ ಹಾಗೂ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಎರಚಿ, ‘ಊಘೆ... ಊಘೆ...’ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಕೂಗುತ್ತಾ ದೇವಿಯರನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿದರು. ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಭ್ರಮದ ಈ ಅಪರೂಪದ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಗದಗ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದಲೂ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು.
ದೇವತೆಗಳ ಜಾತ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿ ಬಲಿ ಕೊಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದ್ರೆ ಗದಗದ ದ್ಯಾಮಮ್ಮ ಹಾಗೂ ದುರ್ಗಾದೇವಿಯರ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ ಬಲಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ, ಹೋಮ, ಹವನ, ಕುಂಭಳಕಾಯಿ ಒಡೆಯುವುದು ಹಾಗೂ ಮಂಗಳಾರತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ದೇವಿಯರನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಜಾತ್ರೆ 9 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಜಾತ್ರೆಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಭಾಗವಾಗಿ ಒಕ್ಕಲಗೇರಿ, ಕಿಲ್ಲಾ ಓಣಿಯ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕುಟ್ಟುವುದು, ಬೀಸುವುದು, ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡುವುದು, ರಂಟೆ-ಕುಂಟೆ ಹೊಡೆಯುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಯ ಬಳಿಕ ದೇವಿಯರನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯವೂ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಇದೇ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಈ ಬಾರಿ ಕೂಡ ದ್ಯಾಮಮ್ಮ ಹಾಗೂ ದುರ್ಗಾದೇವಿಯರನ್ನು ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು. ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಾಗುವ ಮಾರ್ಗದುದ್ದಕ್ಕೂ ಭಕ್ತರು ಭಂಡಾರ ಮತ್ತು ಹೂವುಗಳನ್ನು ಎರಚಿ ತಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಭಾವ ಮೆರೆದರು.
ಇನ್ನು ಜಾತ್ರೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಜೋಗತಿಗಳ ಆರಾಧನೆ. ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಗೂ ಚಾಮರ ಬೀಸುತ್ತಾ ಜೋಗತಿಗಳು ದೇವಿಯರನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆರಾಧಿಸಿದರು. ಭಂಡಾರದ ಮಧ್ಯೆ ಜೋಗತಿಗಳ ಆರಾಧನೆ, ಡೊಳ್ಳಿನ ಸದ್ದು ಹಾಗೂ ಭಕ್ತರ ಘೋಷಣೆ ಇಡೀ ವಾತಾವರಣವನ್ನೇ ಭಕ್ತಿಮಯವಾಗಿಸಿತ್ತು. ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆಗಳೆಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಭಕ್ತರು ದೂರದ ಊರುಗಳಿಂದಲೂ ಗದಗಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು.
ದೇವಿಯರ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಲು ಹರಕೆ ಹೊತ್ತಿದ್ದ ಭಕ್ತರು ಭಂಡಾರದಲ್ಲಿ ಮಿಂದೆದ್ದು, ಭಕ್ತಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು. ಈ ಬಾರಿ ಗದಗ-ಬೆಟಗೇರಿ ಅವಳಿ ನಗರವೇ ಭಕ್ತಿಯ ಭಂಡಾರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿತ್ತು. ಅಕ್ಕ-ತಂಗಿ ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆಗಳ ಅದ್ದೂರಿ ಮೆರವಣಿಗೆ, ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರ ಸಂಭ್ರಮ ಹಾಗೂ ಅಪರೂಪದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಗದಗದ ಈ ಹರಿ ಜಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸಿವೆ.