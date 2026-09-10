/ಹುಡುಗಿನೇ ಸಿಗ್ತಿಲ್ವಾ, ಮದುವೆನೇ ಆಗುತ್ತಿಲ್ವಾ.. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಕಣ ಕಟ್ಟಿ ನೋಡಿ, ಮ್ಯಾರೇಜ್‌ ಪಕ್ಕಾ!

Ghatgundi Basaveshwar Jatra Mahotsav: ಜಾತ್ರೆ ಎಂದ ತಕ್ಷಣ ಬೆಂಡು ಬೆತ್ತಾಸ, ಕಬ್ಬು, ಉತ್ತತ್ತಿ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಎಸೆದು, ತೆರು ಎಳೆದು ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಪ್ಪತ್ತಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಜಾತ್ರೆನೇ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಸೀಬೆ ಹಣ್ಣು ತಿಕ್ಕುವುದೇ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬೇಡಿದ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಇಡೆಸಿರುವ ಈ ಜಾತ್ರೆ ನೋಡುಗರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ರೀತಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮೂಡಿಸುತ್ತೆ. ಅರೇ ಅದ್ಯಾವ ಜಾತ್ರೆ ಅಂತಿರಾ?, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗದಗನಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಠ ಆಚರಣೆ ಇದೆ.
ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸೈಹಾದ್ರಿ ಪರ್ವತದ ಪರಿಸರ ಸೌಂಧರ್ಯ ಸಿರಿ
ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿರುವ ಬಸವಣ್ಣ ದೇವರಿಗೆ ಪೇರಲು ಅಭಿಷೇಕ
ಹತ್ತಾರು ಹರಕೆ ಹೊತ್ತು ಬರುತ್ತಿರುವ ಭಕ್ತ ಜನ ಸಾಗರ
ದೇವರಿಗೆ ಪೇರಲು ಹಣ್ಣು ತಿಕ್ಕುವುದುರ ಜೊತೆಗೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಜನರು
ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಡೋಣಿ ಬಳಿಯ ಕಪ್ಪತ್ತಗುಡ್ಡದ ಮೇಲಿರುವ ಗಾಳಿಗುಂಡಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಸನ್ನಿದಾನ. ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಕೊನೆಯ ಸೋಮವಾರ ದಿನದಂದು ಈ ಜಾತ್ರೆ ವೈಭವದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಮಾಡಿದ ಪಾಪ, ಕರ್ಮಗಳು ದೂರವಾಗಲಿ, ಚರ್ಮರೋಗ ಕಳೆದು ಹೋಗಲೆಂದು ಬಸವಣ್ಣನಿಗೆ ಪೇರಲು ಹಣ್ಣು ತಿಕ್ಕುವ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ. ಇದು ಬೇಡಿದ ವರಗಳನ್ನ ನೀಡುವ ದೇವರಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆದಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆವೆ. ನಮಗೆ ಈ ದೇವರಿಂದ ಫಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೋಗಲು ತುಂಬಾನೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಭಕ್ತರು. ಈ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಂಕಣ ಕಟ್ಟಿದರೆ..
ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪತ್ತಗಿರಿಯ ಗಾಳಿಗುಂಡಿ ಬಸವಣ್ಣನ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಜನಸಾಗರವೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿದ್ರೂ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕೊಪ್ಪಳ, ಹಾವೇರಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ, ವಿಜಯನಗರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಭಕ್ತರು ಈ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಈ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಹರಕೆ ಜಾತ್ರೆ ಎಂತಾನೆ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಧುವೆ ಆಗದವರು ಕಂಕಣ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳಾಗದವರು ತೊಟ್ಟಿಲು ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಾಗುತ್ತವೆ. ಮನೆ ಬೇಕಾದವರು ಕಲ್ಲಿನ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ರೆ ಮನೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ.. ಹೀಗೆ ಹತ್ತು ಹಲವು ನಂಬಿಕೆ ಈ ಜನರದ್ದು. ನಾವು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ದೇವರಿಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಬೇಡಿದ ಇಷ್ಠಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲಾ ನಮಗೆ ಇಡೆರುತ್ತಿವೆ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಭಕ್ತರು.
ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ, ಮತವೆಂಬ ಭೇದವಿಲ್ಲದೇ ಎಲ್ಲರು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಬಂದಭಕ್ತರು ಪೇರಲು ಹಣ್ಣು ತಿಕ್ಕುವುದು ತುಂಬಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಜಗತ್ತು ಇಷ್ಠೇಲ್ಲಾ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದರೂ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಆಚರಣೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳ ಭಕ್ತರು ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ಸನ್ನಿದಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಪುನಿತರಾಗಿ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರ ಆಶಯ.