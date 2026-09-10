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  • /ಹುಡುಗಿನೇ ಸಿಗ್ತಿಲ್ವಾ, ಮದುವೆನೇ ಆಗುತ್ತಿಲ್ವಾ.. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಕಣ ಕಟ್ಟಿ ನೋಡಿ, ಮ್ಯಾರೇಜ್‌ ಪಕ್ಕಾ!

ಹುಡುಗಿನೇ ಸಿಗ್ತಿಲ್ವಾ, ಮದುವೆನೇ ಆಗುತ್ತಿಲ್ವಾ.. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಕಣ ಕಟ್ಟಿ ನೋಡಿ, ಮ್ಯಾರೇಜ್‌ ಪಕ್ಕಾ!

ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ, ಮತವೆಂಬ ಭೇದವಿಲ್ಲದೇ ಎಲ್ಲರು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಬಂದಭಕ್ತರು ಪೇರಲು ಹಣ್ಣು ತಿಕ್ಕುವುದು ತುಂಬಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಹೊಂದಿದೆ. 

Written ByBhimappa
Published: Sep 10, 2026, 07:38 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 07:38 PM IST
ಹುಡುಗಿನೇ ಸಿಗ್ತಿಲ್ವಾ, ಮದುವೆನೇ ಆಗುತ್ತಿಲ್ವಾ.. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಕಣ ಕಟ್ಟಿ ನೋಡಿ, ಮ್ಯಾರೇಜ್‌ ಪಕ್ಕಾ!

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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