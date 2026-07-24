/ನೂರಾರು ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದ ವೈದ್ಯೆ ನಿಗೂಢ ಸಾ*ವು..! ಡೆತ್ ನೋಟ್‌ ಪತ್ತೆ.. ಹೆಚ್ಚಿತು ಅನುಮಾನ.. ಆಗಿದ್ದಾದ್ರೂ ಏನು?

ಗದಗ : ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ (MPH) ಕೋರ್ಸ್ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗದ್ದನಕೇರಿ ಮೂಲದ ಡಾ. ವೀಣಾ ಹಾನಾಪುರ (25) ಎಂಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ನೇಣು ಬಿಗಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಶವವಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು... ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕೋಣೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ ವೀಣಾ ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಯಾದರೂ ಹೊರಗೆ ಬಾರದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅನುಮಾನಗೊಂಡ ವಾರ್ಡನ್ ಬಾಗಿಲು ಮುರಿದು ಒಳಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಮಂಚದ ಕಂಬಿಗೆ ನೇಣು ಬಿಗಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಶವ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಸದ್ಯ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಜಿಮ್ಸ್ ಶವಾಗಾರಕ್ಕೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ ಈ ಘಟನೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯಲ್ಲ, ಕೊಲೆ ಎಂದು ಮೃತಳ ಪೋಷಕರು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶವ ಪತ್ತೆಯಾದಾಗ ಕಾಲುಗಳು ನೆಲಕ್ಕೆ ಎಟಕುವಂತಿದ್ದುದು, ನೇಣು ಬಿಗಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಳಸಿರುವ ಬಟ್ಟೆ ಮಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಡೆತ್ ನೋಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕೈಬರಹವೂ ನಮ್ಮ ಮಗಳದ್ದಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಂಶಯವನ್ನು ಪೋಷಕರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಕೊಲೆಯ ಅನುಮಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ.
ಜೊತೆಗೆ ಮೃತಳ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಗಾಯದ ಗುರುತುಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸಾವಿನ ಸುತ್ತ ಹಲವು ಗಂಭೀರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮೂಡಿಬಂದಿವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಗಳ ಸಾವಿನ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿರುವ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಷಕರು ಸಮಗ್ರ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ತ ತನಿಖೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.