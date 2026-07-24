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ನೂರಾರು ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದ ವೈದ್ಯೆ ನಿಗೂಢ ಸಾ*ವು..! ಡೆತ್ ನೋಟ್‌ ಪತ್ತೆ.. ಹೆಚ್ಚಿತು ಅನುಮಾನ.. ಆಗಿದ್ದಾದ್ರೂ ಏನು?

ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಯಾದರೂ ಸದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅನುಮಾನಗೊಂಡು ವಾರ್ಡನ್ ಬಾಗಿಲು ಮುರಿದು ಒಳಹೋದಾಗ ಕಂಡ ದೃಶ್ಯ ಎದೆಝಲ್ ಎನ್ನಿಸುವಂತಿತ್ತು. ಮಂಚದ ಕಂಬಿಗೆ ನೇಣು ಬಿಗಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಹೆಣವಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಳು. ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written ByKrishna N K
Published: Jul 24, 2026, 04:11 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 04:15 PM IST
ನೂರಾರು ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದ ವೈದ್ಯೆ ನಿಗೂಢ ಸಾ*ವು..! ಡೆತ್ ನೋಟ್‌ ಪತ್ತೆ.. ಹೆಚ್ಚಿತು ಅನುಮಾನ.. ಆಗಿದ್ದಾದ್ರೂ ಏನು?

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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