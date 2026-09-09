/ಗದಗದಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ-ಬಿರ್ಲಾ ಕಂಪನಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಡಿದೆದ್ದ ರೈತರು: ಲೀಸ್ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ವಂಚನೆ ಆರೋಪ

ಗದಗ : ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ವೆಂಕಟಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸುಮಾರು 600 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಲೀಸ್ ಕೊಟ್ಟು, ಸದ್ಯ ತಮ್ಮ ಜಮೀನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ರೈತರು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಹೋರಾಟ. ಒಂದೆಡೆ ಟಾಟಾ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಆದಿತ್ಯ ಬಿರ್ಲಾ ವಿಂಡ್ ಫ್ಯಾನ್ ಕಂಪನಿ. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಗ್ರಾಮದ 120 ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಜಮೀನುಗಳನ್ನ ಲೀಸ್ಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇದೀಗ ಇದೇ ಜಮೀನು ಹಾಗೂ ದಾಖಲೆಗಳ ವಿಚಾರ ರೈತರನ್ನ ಕೆರಳಿಸಿದೆ. ಸುಮಾರು 120ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕುಟುಂಬಗಳು ಕಂಪನಿಗೆ ಜಮೀನು ನೀಡಿದ್ದು, ಇದೀಗ ದಾಖಲೆಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು.. ಮೂಲ ಒಪ್ಪಂದ 29 ವರ್ಷಗಳ ಲೀಸ್ಗೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ನಂತರ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ 05-06-2026ರಿಂದ 29 ವರ್ಷಗಳ ಲೀಸ್ ಅವಧಿ ಆರಂಭವಾಗುವಂತೆ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ರೈತರ ಆರೋಪ. ಅಂದ್ರೆ ಒಪ್ಪಂದದ ದಿನಾಂಕ ಒಂದಾದ್ರೆ, ಲೀಸ್ ಆರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತೊಂದಾ..? ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೀಸ್ ಅವಧಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ..? ಇದೇ ರೈತರಿಗೆ ಯಕ್ಷಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೇ ರೈತರ ಆರೋಪ ನಿಂತಿಲ್ಲ. ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಟಾರ್ನಿ. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ರೈಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಇಂತಹ ದಾಖಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ರೈತರ ಜಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಕಂಪನಿಯ ಹಕ್ಕು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ರೈತ ಮುಖಂಡರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರದೇ GPA ಸೇರಿದಂತೆ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತೊಂದು ಆರೋಪ. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವ ದಾಖಲೆ ಯಾರ ಅನುಮತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರೈತರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತಾ. ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸಹ ಅನ್ನದಾತರಿಂದ ಎದ್ದಿವೆ.
ಈ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಟಾಟಾ ಪವರ್ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ತಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಂತೆ ಸೋಲಾರ್ ಹಾಗೂ ವಿಂಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಿಡ್ಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಇಂಟರ್ಕನೆಕ್ಷನ್ ಪಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ಈ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ದಾಖಲೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿದ್ದು, 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರಲಿದೆ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ವಿಚಾರವನ್ನೇ ಕಂಪನಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ. ರೈತರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡದಿರುವುದು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ರೈತರ ಆಕ್ಷೇಪದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ರದ್ದು ಆಗುವವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಬಾರದು. ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಮೀನು 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಎಕರೆದಂತೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ರೈತರು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನೂ ಕಂಪನಿ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಟಾಟಾ ಕಂಪನಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆಶ್ವಾಸನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ 29 ವರ್ಷದ ಲೀಸ್, GPA ಹಾಗೂ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ರೈಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್, ಈ ಮೂರು ವಿಚಾರಗಳೇ ಇದೀಗ ರೈತರ ಹೋರಾಟದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದು. ರೈತರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡದೇ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಕಂಪನಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಹ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ದಾಖಲೆಗಳು ರದ್ದಾಗುವವರೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾ. ಲೀಸ್ ಅವಧಿಯ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಬೀಳುತ್ತಾ. ರೈತರ ಜಮೀನಿನ ಹಕ್ಕು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರೈತರ ಬಳಿಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತಾ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಹಾಗೂ ದಾಖಲೆಗಳೇ ಉತ್ತರ ನೀಡಬೇಕಿದೆ.