Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Hubli Dharwad
  • /ಗದಗದಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ-ಬಿರ್ಲಾ ಕಂಪನಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಡಿದೆದ್ದ ರೈತರು: ಲೀಸ್ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ವಂಚನೆ ಆರೋಪ

ಗದಗದಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ-ಬಿರ್ಲಾ ಕಂಪನಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಡಿದೆದ್ದ ರೈತರು: ಲೀಸ್ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ವಂಚನೆ ಆರೋಪ

ರೈತರ ಜಮೀನು ಪಡೆದು ಸೋಲಾರ್ ಹಾಗೂ ವಿಂಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಕಂಪನಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಇದೀಗ ಆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರು ತಿರುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. 29 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಜಮೀನು ಲೀಸ್‌ಗೆ ಕೊಟ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ನಂತರದ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 29 ವರ್ಷಗಳ ಲೀಸ್ ಅವಧಿ ಆರಂಭವಾಗುವಂತೆ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ರೈತರ ಆರೋಪ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಟಾರ್ನಿ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ರೈಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ರೈತರ ಜಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಕಂಪನಿ ಹಕ್ಕು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿದೆ ಅನ್ನೋ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪವೂ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.  

Written ByKrishna N K
Published: Sep 09, 2026, 05:35 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 05:35 PM IST
ಗದಗದಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ-ಬಿರ್ಲಾ ಕಂಪನಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಡಿದೆದ್ದ ರೈತರು: ಲೀಸ್ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ವಂಚನೆ ಆರೋಪ

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಪ್ರಿಯಕರನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಪತಿಯನ್ನು ಸುಫಾರಿ ಕೊಟ್ಟು ಮುಗಿಸಿದ ಪತ್ನಿ..!
2
3
4
5