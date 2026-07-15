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  • /ಸ್ಮಶಾನವಿಲ್ಲದ ಊರಲ್ಲಿ ಹಠಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಜನರು; ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಹೆಣ ಇಟ್ಟು ಚಿತೆ ಜೋಡಿಸಿ ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಸಿದ್ಧತೆ!

ಸ್ಮಶಾನವಿಲ್ಲದ ಊರಲ್ಲಿ ಹಠಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಜನರು; ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಹೆಣ ಇಟ್ಟು ಚಿತೆ ಜೋಡಿಸಿ ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಸಿದ್ಧತೆ!

ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಸವಣ್ಣೆಮ್ಮ ಬೋಳಣ್ಣವರ್ (51) ಎಂಬ ಮಹಿಳೆ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ತಲೆತಲಾಂತರದಿಂದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಇಲ್ಲಿನ ಬಶೆಟ್ಟಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಖಾಸಗಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸತ್ತವರ ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.

Written ByManjunath Naragund
Published: Jul 15, 2026, 11:52 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 12:06 PM IST
ಸ್ಮಶಾನವಿಲ್ಲದ ಊರಲ್ಲಿ ಹಠಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಜನರು; ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಹೆಣ ಇಟ್ಟು ಚಿತೆ ಜೋಡಿಸಿ ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಸಿದ್ಧತೆ!
Source: Bureau

About the Author

Manjunath Naragund

Manjunath Naragund

ನಾನು 11 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ, ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಾಷಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. 2017ರಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಿಂಟ್‌ವೀಕ್, ಅಕ್ಷರ ಸಂಗಾತ, ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿಯಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಾನು ಅನುಭವಿ ಭಾಷಾಂತರಕಾರನಾಗಿದ್ದು, ಪರಿ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಪಾಲಿಸಿ ರಿಸರ್ಚ್‌ನಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನುವಾದಿತ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿವೆ.

 

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