/ಸ್ಮಶಾನವಿಲ್ಲದ ಊರಲ್ಲಿ ಹಠಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಜನರು; ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಹೆಣ ಇಟ್ಟು ಚಿತೆ ಜೋಡಿಸಿ ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಸಿದ್ಧತೆ!

ಗದಗ: ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಶಾನ ಭೂಮಿಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡು, ಮೃತ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರ ಶವವನ್ನು ಗ್ರಾಮದ ನಡುರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟು ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಶಾಶ್ವತ ರುದ್ರಭೂಮಿ ಕಲ್ಪಿಸದಿದ್ದರೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ಆಡಳಿತ ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಸವಣ್ಣೆಮ್ಮ ಬೋಳಣ್ಣವರ್ (51) ಎಂಬ ಮಹಿಳೆ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ತಲೆತಲಾಂತರದಿಂದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಇಲ್ಲಿನ ಬಶೆಟ್ಟಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಖಾಸಗಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸತ್ತವರ ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಬಸವಣ್ಣೆಮ್ಮ ಅವರ ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲು ಬಶೆಟ್ಟಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ದಿಕ್ಕು ತೋಚದ ಹಾಗೂ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಗ್ರಾಮದ ಮಧ್ಯಭಾಗದ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆಯೇ ಸೌದೆ ಒಟ್ಟಿ, ಚಿತೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ದೌಡು; ಬಿಗಿ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದ ಜನ
ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಚಿತೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿಗುವಿನ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತು. ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಎಸಿ (ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ) ಗಂಗಪ್ಪ ಹಾಗೂ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದರು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸರು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಮನವೊಲಿಸಲು ಹರಸಾಹಸ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, "ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಶಾಶ್ವತ ರುದ್ರಭೂಮಿ ಜಾಗವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವವರೆಗೂ ನಾವು ಜಗ್ಗುವುದಿಲ್ಲ, ಗ್ರಾಮದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಸಂಸ್ಕಾರ ನೆರವೇರಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಹೊಸೂರು ನಿವಾಸಿಗಳು ತೀವ್ರ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.