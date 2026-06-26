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ಗದಗ ಪುಣ್ಯಾಶ್ರಮದ ಕದನ ಈಗ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಹೊಸ್ತಿಲಿಗೆ!

ಅಂಧ ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳ ಆಶಾ ಕಿರಣವಾಗಿರೋ ಗದಗ ಶ್ರೀ ವೀರೇಶ್ವರ ಪುಣ್ಯಾಶ್ರಮ. ಪುಟ್ಟರಾಜ ಗವಾಯಿಗಳು ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ, ಶ್ರೀ ಮಠವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ರು.. ಆ ಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಕಲ್ಲಯ್ಯಜ್ಜನ್ನವರಿಗೆ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶ್ರೀಗಳು ಗಂಭೀರವಾದ ಆರೋಪ‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Written ByManjunath Naragund
Published: Jun 26, 2026, 07:04 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 07:04 PM IST
ಗದಗ ಪುಣ್ಯಾಶ್ರಮದ ಕದನ ಈಗ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಹೊಸ್ತಿಲಿಗೆ!
Source: Bureau

About the Author

Manjunath Naragund

Manjunath Naragund

ನಾನು 11 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ, ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಾಷಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. 2017ರಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಿಂಟ್‌ವೀಕ್, ಅಕ್ಷರ ಸಂಗಾತ, ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿಯಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಾನು ಅನುಭವಿ ಭಾಷಾಂತರಕಾರನಾಗಿದ್ದು, ಪರಿ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಪಾಲಿಸಿ ರಿಸರ್ಚ್‌ನಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನುವಾದಿತ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿವೆ.

 

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ಗದಗ ಪುಣ್ಯಾಶ್ರಮದ ಕದನ ಈಗ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಹೊಸ್ತಿಲಿಗೆ!
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