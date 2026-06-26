/ಗದಗ ಪುಣ್ಯಾಶ್ರಮದ ಕದನ ಈಗ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಹೊಸ್ತಿಲಿಗೆ!

ಗದಗ: ಅದು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ವೀರೇಶ್ವರ ಪುಣ್ಯಾಶ್ರಮ. ಆ ಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ತಮ್ಮ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂದು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಠದ ಮೂವರು ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿಯ ಮೂವರು ಸದಸ್ಯರ ವಿರುದ್ಧ ನೇರವಾಗಿ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದು, ನನಗೆ ಕಿರುಕುಳ ಹಾಗೂ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆಯಿದೆ.ಹೀಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಲು ಶ್ರೀಗಳು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.ಹೀಗಾಗಿ ಅಂಧ ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳ ಬಾಳಿಗೆ ಬೆಳಕಾದ ಶ್ರೀ ಮಠದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಉಂಟಾಗಿದೆ.ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ, ಕಳೆದ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಭೆ ಕರೆದಿಲ್ಲ.ಎಲ್ಲವೂ ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಶ್ರೀಗಳು ನಡೆದುಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂಧ ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳ ಆಶಾ ಕಿರಣವಾಗಿರೋ ಗದಗ ಶ್ರೀ ವೀರೇಶ್ವರ ಪುಣ್ಯಾಶ್ರಮ. ಪುಟ್ಟರಾಜ ಗವಾಯಿಗಳು ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ, ಶ್ರೀ ಮಠವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ರು.. ಆ ಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಕಲ್ಲಯ್ಯಜ್ಜನ್ನವರಿಗೆ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶ್ರೀಗಳು ಗಂಭೀರವಾದ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.ಅಂದಹಾಗೇ ಶ್ರೀ ಕಲ್ಲಯ್ಯಜ್ಜನ್ನವರ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಠದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಮಿಟಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಇಟಗಿ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ, ಪ್ರಕಾಶ ಬಸರಿಗಿಡದ, ವಸಂತಗೌಡ ಪೊಲೀಸಪಾಟೀಲ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿಯ ಎಸ್.ಎಂ.ಗೌಡರ, ಚಕ್ರಣ್ಣವರ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಠ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಅವರಿಂದ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಇದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ರು.ನನಗೆ ಅವರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಹಿಂಸೆ, ಹಾಗೂ ಅವರಿಂದ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆಯಿದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸರ ಮೊರೆ ಹೋಗಲು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಾರೆ ಕಲ್ಲಯ್ಯಜ್ಜನವರು.
ಇನ್ನೂ ಕಲ್ಲಯ್ಯಜ್ಜನ್ನವರು, ಪೀಠಾಧಿಪತಿಯಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಮದ ಮೇಲೆ 59 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲವಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಶ್ರೀಗಳು ಸಾಲವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ತೀರಿಸಿ, ಇದೀಗ ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಹಣವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶ್ರೀಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು.ಆಶ್ರಮದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆದಾಯ-ವೆಚ್ಚದ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು, ದೇಣಿಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೂಪಾಯಿಗೂ ಲೆಕ್ಕ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಂದ್ರು. ಟ್ರಸ್ಟ ಸದಸ್ಯ ಇಟಗಿ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಅವರು 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನೀಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮಠದ ಹಣವನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪ, ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಆರಂಭವಾಯಿತು ಎಂದು ಕಲ್ಲಯ್ಯಜ್ಜನವರು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಕಲ್ಲಯ್ಯಜ್ಜನವರ ಎದುರಲ್ಲೇ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಮಿಟಿ ಸದಸ್ಯರು, ಮಠದ ವಕೀಲರು ಹಾಗೂ ಭಕ್ತರ ನಡುವೆ ಕೈಕೈ ಮಿಲಾಯಿಸಿದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಘಟನೆ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಶ್ರೀಗಳು ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ಕಡೆ ಶ್ರೀಗಳ ಆರೋಪ ಇದಾದ್ರೆ, ಇನ್ನು ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು ಈ ಆರೋಪವನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಲ್ಲಯ್ಯಜ್ಜನವರಿಗೆ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಇದು ಶ್ರೀಗಳ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ದೂರವಾದ ಮಾತು ಅಂತ ವೀರೇಶ್ವರ ಪುಣ್ಯಾಶ್ರಮದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಇಟಗಿ, ವಸಂತಗೌಡ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಸರಿಗಿಡದ್ ಅವ್ರು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಾದ 40 ಲಕ್ಷ ಅವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಗಳು ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಠದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯ ಕೋಮಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಎಂಟ್ರಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಿಳಿಹೇಳಿದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಇದೇ ಅಂತ ಶ್ರೀಗಳು ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಲ್ಲಯ್ಯಜ್ಜನವರಿಗೆ ಯಾರೋ ಹಿಂದೆ ನಿಂತು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಲ್ಲಯ್ಯಜ್ಜನವರು ಈಗ್ಲೆ ಮಾತನಾಡಲು ಕರೆದ್ರೂ ಸಂದಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಾರೆ ಪುಣ್ಯಾಶ್ರಮದ ಸದಸ್ಯರು.
ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಮಠದ ಅಂತರಿಕ ಕಲಹ ಬೀದಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.. ಒಂದು ಕಡೆ ಶ್ರೀಗಳು ನಮಗೆ ಜೀವ ಬೇದರಿಕೆಯಿದೆ ಅಂತಾ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರ ಮೊರೆ ಹೋಗಲು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಮಾಡಿದ ಆರೋಪ ಸುಳ್ಳಾದ್ರೆ, ಪೀಠ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದ ಎಂದು ಶ್ರೀಗಳು ಸಮಾಲು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಕಾಣದ ಕೈಗಳು ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ಬೆಂಗಾವಲಾಗಿ ನಿಂತು ಪುಣ್ಯಾಶ್ರಮದ ಹೆಸರು ಕೆಡುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಮಠದ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು ಆರೋಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಮುಗ್ಧ ಅಂಧ ಮಕ್ಕಳ ಬಾಳು ಹಾಳಾಗದಿರ್ಲಿ.