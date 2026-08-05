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  • /Santhosh Lad: ಜೆನ್-ಜಿ ಪೀಳಿಗೆ ಹೊಸ ರಾಜಕೀಯ ಚಿಂತನೆಗೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆಯುತ್ತಿದೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಸೋಲು ಖಚಿತ; ಸಚಿವ ಸಂತೋಷ್‌ ಲಾಡ್

Santhosh Lad: ಜೆನ್-ಜಿ ಪೀಳಿಗೆ ಹೊಸ ರಾಜಕೀಯ ಚಿಂತನೆಗೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆಯುತ್ತಿದೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಸೋಲು ಖಚಿತ; ಸಚಿವ ಸಂತೋಷ್‌ ಲಾಡ್

Congress Leader: ಈಗಾಗಲೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ನೂತನ ಸಚಿವರಾಗಿ ಸಂತೋಷ್‌ ಲಾಡ್‌ ಕೂಡಾ ನೇಮರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ತಾಲೂಕುಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಚಿವ ಸಂತೋಷ ಲಾಡ್ (Santhosh Lad) ತಿಳಿಸಿದರು. 
 

Written ByPrajwal B
Published: Aug 05, 2026, 12:25 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 01:17 PM IST
Santhosh Lad: ಜೆನ್-ಜಿ ಪೀಳಿಗೆ ಹೊಸ ರಾಜಕೀಯ ಚಿಂತನೆಗೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆಯುತ್ತಿದೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಸೋಲು ಖಚಿತ; ಸಚಿವ ಸಂತೋಷ್‌ ಲಾಡ್

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Prajwal B

Prajwal B

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Santhosh Lad: ಜೆನ್-ಜಿ ಪೀಳಿಗೆ ಹೊಸ ರಾಜಕೀಯ ಚಿಂತನೆಗೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆಯುತ್ತಿದೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಸೋಲು ಖಚಿತ; ಸಚಿವ ಸಂತೋಷ್‌ ಲಾಡ್
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