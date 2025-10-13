Snake Viral Video: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಇಂದಿರಾಗಾಂದಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಹೌಸ್ಗೆ ದಿನಂಪ್ರತಿ ನೂರಾರು ಜನರು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ(ಅ.12) ಸಾಯಂಕಾಲ ಇದೇ ಗ್ಲಾಸ್ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ತಾದ ಹೆಬ್ಬಾವು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು ಜನರನ್ನು ಆತಂಕಕ್ಕೀಡು ಮಾಡಿದೆ.
ಹೌದು, ನಿತ್ಯ ನೂರಾರು ಜನರು ಸದಾ ಅಡ್ಡಾಡುವ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಇಂದಿರಾಗಾಂಧೀ ಗ್ಲಾಸ್ ಹೌಸ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಬಳಿ ದೈತ್ಯ ಹೆಬ್ಬಾವೊಂದನ್ನು ಕಂಡು ಜನರು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆ ಹೆಬ್ಬಾವು ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ...
ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಿಸಿರುವಂತೆ ಇಡೀ ಗ್ಲಾಸ್ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಜನರು ಓಡಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಬೇರೊಬ್ಬರಿ ಎರಡು ಅಡಿ ಅಷ್ಟು ಹೆಬ್ಬಾವು ಕಂಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರೊಬ್ಬರು ಈ ದೈತ್ಯ ಹೆಬ್ಬಾವಿನ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ವಿಪರ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಕಗ್ಗತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಈ ದೈತ್ಯ ಹಾವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಯಾರೂ ಮುಂದಾಗಿಲ್ಲ.
ಗ್ಲಾಸ್ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಕತ್ತಲುಮಯವಾಗಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ಪಾಲಿಕೆ ಲೈಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಿದೆ. ಆ ಹೆಬ್ಬಾವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿರುವ ಆತಂಕವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- 14ದಿನಗಳ ಹಸುಗೂಸಿನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಮಗು: ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮೂಲಕ 'ಭ್ರೂಣ' ಹೊರತೆಗೆದ ಕಿಮ್ಸ್ ವೈದ್ಯರು
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಸಾಮಾಜಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಚಾಮರಾಜನಗರ ನಂ-1