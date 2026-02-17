ಮದುವೆ ಆಸೆ ತೋರಿಸಿ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಲೂಟಿ! ಪ್ರೀತಿಯ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮೂವರನ್ನು ವಂಚಿಸಿದ ಮಾಯಗಾತಿ..

ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಯುವಕರನ್ನು ನಂಬಿಸಿ ವಂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಯುವತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿದೆ.. ಐಶ್ವರ್ಯ, ಆರೋಹಿ ಮತ್ತು ರೇಣುಕಾ ಎಂದು ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಯುವಕರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಪ್ರೀತಿ-ಪ್ರೇಮದ ನಾಟಕವಾಡಿ ಹಣ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ..
ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಜು ದೊಡ್ಡಮನಿ, ಗುರು ವಕ್ಕುಂದ್ ಸೇರಿದಂರೆ ಮೂರು ಯುವಕರಿಗೆ ಈ ಯುವತಿ ವಂಚಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.. ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಐಶ್ವರ್ಯ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಗುರು ವಕ್ಕುಂದ್ಗೆ ಮದುವೆಯಾಗುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿ ಸುಮಾರು 7 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಪಡೆದಿದ್ದಾಳೆ.. ಆದರೆ ಈ ಯುವತಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮಗು ಸಹ ಇದ್ದೂ ಇತರ ಯುವಕರೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಎಂಬ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪವೂ ಹೊರಬಂದಿದೆ.
ಐಶ್ವರ್ಯಾ ತನಗೆ ವಂಚಿಸಿದ ವಿಚಾರದಿಂದ ಮನನೊಂದ ಗುರು ವಕ್ಕುಂದ್ ವಿಷ ಸೇವಿಸಿ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಸದ್ಯ ಆತ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.. ಗುರು ವಕ್ಕುಂದ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರಿಸಲು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಯುವತಿಯನ್ನ ಆತನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ, ಕೊಟ್ಟ ಏಳು ಲಕ್ಷ ವಾಪಸ್ ಕೊಡು..ಇಲ್ಲವಾದರೇ ಗುರು ವಕ್ಕುಂದ್ನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಧಾರವಾಡದ ಉಪನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ..