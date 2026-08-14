/Gadag DC: ರೈತರ ಜಮೀನು ಪಡೆದು ಪರಿಹಾರ ಕೊಡದ ಸರ್ಕಾರ; ಡಿಸಿ ಕಾರು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೋರ್ಟ್‌ ಆದೇಶ

Gadag DC Car: ರೈತರ ಜಮೀನು (Farmers Land) ಪಡೆದು ಪರಿಹಾರ ನೀಡದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಟ್ ತಕ್ಕ ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟಿಸಿದೆ. ಸಿಂಟಗಾಲೂರು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಜಮೀನು ನೀಡಿದ ರೈತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ (Compensation for farmers) ನೀಡದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ವಾಹನ ಜಪ್ತಿಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದಂತೆ ರೈತರು ಹಾಗೂ ವಕೀಲರು ಡಿಸಿ ಕಾರು ಜಪ್ತಿಗೆ (DC Car Seize) ಮುಂದಾದ ವೇಳೆ ಹೈಡ್ರಾಮಾವೇ ನಡೆದಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಏನಿದು ಪ್ರಕರಣ..? ಈ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.
ಹೌದು, ಇದು ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಡನಾಳ, ಶೀರನಹಳ್ಳಿ, ಬರದೂರು, ಮೇವುಂಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ 10ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಗ್ರಾಮಗಳ ರೈತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಸಿಂಟಗಾಲೂರು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಈ ಗ್ರಾಮಗಳ ರೈತರಿಂದ ಸುಮಾರು 500-600 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.
ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಜಮೀನು ಕೊಟ್ಟ ರೈತರು.. ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಚೇರಿ ಕಚೇರಿ ಅಲೆದಾಟ..!
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ 50 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಪರಿಹಾರ ಮೊತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನದಾತರು 2017ರಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟದ ಬಳಿಕ 2024ರಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ 40 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶವಾಗಿ ಎರಡು ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ಪರಿಹಾರ ಮಾತ್ರ ರೈತರ ಕೈ ಸೇರಿಲ್ಲ. ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ರೈತರು ಮತ್ತೆ ಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಪಾಲನೆಯಾಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯ ಪರಿಕರಗಳ ಜಪ್ತಿಗೆ ನಿನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ವಾಹನ ಜಪ್ತಿಗೂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.
ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ ಅನ್ನದಾತರು..
ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದಂತೆ ಕೋರ್ಟ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ವಕೀಲರು ಹಾಗೂ ರೈತರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಡಿಸಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಇನೋವಾ ಕಾರು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ಮೊದಲು KA-26-GA-1899 ನಂಬರ್ ಕಾರಿನ ಪಂಚನಾಮೆ ನಡೆಸಲಾಯ್ತು. ಪಂಚನಾಮೆ ಬಳಿಕ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತೊಂದು KA-26-G-5000 ನಂಬರ್ ಕಾರನ್ನು ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡ ರೈತರು, ಹಳೆಯ ಕಾರು ನೀಡಿ ಯಾಮಾರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದರು. ಇನ್ನು10 ವರ್ಷದಿಂದ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಕಾರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ನೆಕ್ಕೋದಾ? ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು. ಪರಿಹಾರದ ಹಣ ಕೊಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತ, ತಮ್ಮ ಭೂಮಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಂತೆ ರೈತರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಡದಿಯಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ ಮೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಸರಿಯಾದ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಭೂಮಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಅನ್ನದಾತರು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಕೋರ್ಟ್ ನೀಡಿರುವ ಆದೇಶದಂತೆ ಜಪ್ತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವವರೆಗೂ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. ಕೊನೆಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ನ ಆದೇಶದಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ನೀಡಿದ ಹಳೆಯ ವಾಹನವನ್ನೆ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ವಕೀಲರು ಹಾಗೂ ರೈತರು ಮುಂದಾದ್ರು. ರೈತರ ಜಮೀನು ಪಡೆದು ಪರಿಹಾರ ನೀಡದ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಕೋರ್ಟ್ ಚಾಟಿ ಬೀಸಿದೆ. ಇದೀಗ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಾರು ಜಪ್ತಿಯಾಗುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಪ್ರಕರಣ ತಲುಪಿದೆ. ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದ ಬಳಿಕವಾದರೂ ರೈತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತಾ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.