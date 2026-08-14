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Gadag DC: ರೈತರ ಜಮೀನು ಪಡೆದು ಪರಿಹಾರ ಕೊಡದ ಸರ್ಕಾರ; ಡಿಸಿ ಕಾರು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೋರ್ಟ್‌ ಆದೇಶ


Gadag DC Car: ರೈತರ ಜಮೀನು (Farmers Land) ಪಡೆದು ಪರಿಹಾರ ನೀಡದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಟ್ ತಕ್ಕ ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟಿಸಿದೆ. ಸಿಂಟಗಾಲೂರು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಜಮೀನು ನೀಡಿದ ರೈತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ (Compensation for farmers) ನೀಡದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ವಾಹನ ಜಪ್ತಿಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದಂತೆ ರೈತರು ಹಾಗೂ ವಕೀಲರು ಡಿಸಿ ಕಾರು ಜಪ್ತಿಗೆ (DC Car Seize) ಮುಂದಾದ ವೇಳೆ ಹೈಡ್ರಾಮಾವೇ ನಡೆದಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಏನಿದು ಪ್ರಕರಣ..? ಈ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.
 

Written ByPrajwal B
Published: Aug 14, 2026, 05:46 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 05:46 PM IST
Gadag DC: ರೈತರ ಜಮೀನು ಪಡೆದು ಪರಿಹಾರ ಕೊಡದ ಸರ್ಕಾರ; ಡಿಸಿ ಕಾರು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೋರ್ಟ್‌ ಆದೇಶ

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Prajwal B

Prajwal B

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