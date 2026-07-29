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Govt Scheme: ಸರ್ಕಾರದ ಉಚಿತ ಮೊಟ್ಟೆ, ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಂದ ಹೊರೆ; ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಬಿಸಿ

Chikkodi: ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ (Govt School) ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟದ ಜೊತೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರಿ ಅನುದಾನ ಮಾತ್ರ ಹಳೆಯ ದರವನ್ನೇ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು (Teachers) ತಮ್ಮ ಜೇಬಿನಿಂದ ಹಣ ಭರಿಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. 
 

Written ByPrajwal B
Published: Jul 29, 2026, 11:41 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 11:41 AM IST
Govt Scheme: ಸರ್ಕಾರದ ಉಚಿತ ಮೊಟ್ಟೆ, ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಂದ ಹೊರೆ; ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಬಿಸಿ

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Prajwal B

Prajwal B

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Govt Scheme: ಸರ್ಕಾರದ ಉಚಿತ ಮೊಟ್ಟೆ, ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಂದ ಹೊರೆ; ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಬಿಸಿ
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