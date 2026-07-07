ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಇಲ್ವಾ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಭಾಗ್ಯ? ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಕುಳಿತ್ರಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು? ಎಂದು ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ, ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು ಲೋಕಪ್ಪನಹೋಲ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ, ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು ಲೋಕಪ್ಪನಹೋಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 5 ವರ್ಷಗಳೇ ಕಳೆದಿದ್ದು, ಅದು ಉದ್ಘಾಟನೆಯೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇತ್ತ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡದ ಪೇಂಟ್ ಕೂಡ ಹಾಳಾಗಿದ್ದು, ಅದು ಹಳೆ ಭೂತಬಂಗ್ಲೆಯಂತಾಗಿದೆ. ಶಾಲೆ ಡೋರ್, ಕಿಟಕಿ ಕಬ್ಬಿಣ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುತ್ತಿವೆ. ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿಗಳಲೆಲ್ಲಾ ಜಾಡು, ಧೂಳು, ಕಸದ ಮಯವಾಗಿದ್ದು, ಕತ್ತಲಾದ್ರೆ ಸಾಕು ಈ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಕುಡುಕರು, ಇಸ್ಪೀಟ್ ಅಡ್ಡವಾಗ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂಬಂತೆ, ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಾಟ್ಲಿ, ಇಸ್ಪೀಟ್ ಗರಿಗಳ ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಸಲಾಗಿರುವ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಅನೈತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ತಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ವಿಪರ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ.
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಶಾಲೆ ಪಾಳುಬಿದ್ದಿದೆ, ಕೂಡಲೇ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದಷ್ಟು ಬೇಗ ಶಾಲೆಯನ್ನ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಜತೆ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಾ ಜನಸೇನೆ (ನೋ.), ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಾ ಜನಸೇನೆ (ನೋ.), ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ, ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು ಲೋಕಪ್ಪನಹೋಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಇರುವ ಶಾಲೆಯ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಒಳಗೆ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಸ್ತಾನಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಗುಳೇಲಕ್ಕಮ್ಮ ದೇವಿ ಶ್ರೀ ನಾರಮ್ಮ ದೇವಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಗರಡಿ ಮನೆ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಇವೆ. ಪ್ರತಿ ದಿನ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗಾಗಿ ಬರುವುದರಿಂದ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಲು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಊರಿನ ಹೊರಗಡೆ ಸರ್ಕಾರದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.
5 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸಿಗದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಭಾಗ್ಯ:
ಶಾಲೆಗಳು ಸುಮಾರು 5 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಿರ್ಮಾಣ ಆದಾ ಶಾಲೆಗಳು ಅನೈತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಕಿಟಕಿ ಡೋರ್ಗಳು ಮುರಿದಿವೆ. ಇವಾಗ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಶಾಲೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ.
ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ:
ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಶಿಕ್ಷಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ತಹಶೀಲ್ದಾರರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ಅವರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ, ಗಮನವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಹಾಳಗಲು ಬಿಡದೆ ತಾವುಗಳು ಕೂಡಲೇ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಐದು ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸವಿನಯ ಮನವಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಾಜನ ಸೇನೆ ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು ಸಮಿತಿ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.