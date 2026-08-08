/ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನೇ ಮಾನವೀಯತೆ ಹಬ್ಬವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು..! ಹಿಂದೂ-ಮುಸ್ಲಿಂ-ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೆ ರಕ್ತದಿಂದಲೇ ತುಲಾಭಾರ..!

ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಕೇಕ್, ಹಾರ, ತುರಾಯಿ ಅದ್ಧೂರಿ ಸಂಭ್ರಮ ಇದ್ದೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದಲ್ಲೂ ತುಲಾಭಾರ ಅಂದರೆ ದವಸ, ಧಾನ್ಯಗಳು & ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟು ತುಲಾಭಾರ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರೋ ತುಲಾಭಾರವೇ ವಿಭಿನ್ನ. ಹೇಗಿತ್ತು ಈ ವಿಭಿನ್ನ ಭಾವೈಕ್ಯತೆ ತುಲಾಭಾರ ಅಂತೀರಾ, ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಓದಿ.
ಒಂದು ಕಡೆ ರಕ್ತದ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನ ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುತ್ತಿರುವ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳು. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಧರ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೆ ರಕ್ತದಿಂದಲೇ ತುಲಾಭಾರ. ಇದು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾನಗಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಅಪರೂಪದ ದೃಶ್ಯ.
ಧರ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೆ ರಕ್ತದ ತುಲಾಭಾರ:
ಹಾನಗಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಾನೆ ಅವರ 52ನೇ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಆಪತ್ಭಾಂದವ ತಂಡದಿಂದ ಈ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದರು. 901 ಜನರು ರಕ್ತದಾನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಒಟ್ಟು 7 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧೆಡೆ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ 900 ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನರು ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಜೀವದಾನಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೂರು ಸಾವಿರಮಠದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಗುರುಸಿದ್ದರಾಜಯೋಗೀಂದ್ರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮ ಗುರುಗಳು & ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮದ ಗುರುಗಳಿಗೆ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ತುಲಾಭಾರ ಮಾಡಿ ಭಾವೈಕ್ಯತೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ಕಡೆ ಬೆಳಗ್ಗೆನಿಂದಲೇ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿದರು. ಹಾನಗಲ್ 82, ಬಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ 100, ಹಿರೂರು 115, ಬೆಳಗಾಲಪೇಟೆ 74 ,ಅಕ್ಕಿಆಲೂರು136, ಆಡೂರು 148, ತಿಳವಳ್ಳಿ 109, ಕಿಮ್ಸ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ 101, ಧಾರವಾಡ 36 ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 901 ಜನರು ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜನರಿಗೆ ರಕ್ತದಾನ ಜಾಗೃತಿ, ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು,ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿ ಜೀವದಾನಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಹಾನಗಲ್ ಕುಮಾರೇಶ್ವರ ಮಠದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತೂಕದ ಬೃಹತ್ ತಕ್ಕಡಿ ಮೂಲಕ ತುಲಾಭಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಧರ್ಮಗುರುಗಳ ತೂಕಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ರಕ್ತ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದ ಬಾಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟು ತುಲಾಭಾರ ನಡೆಸಿ ಬಳಿಕ ಅವರನ್ನ ಗೌರವಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕೇಕ್ ಕತ್ತರಿಸುವ ಬದಲು ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಭಾವೈಕ್ಯತೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲು ಮೂರು ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಹಾಗೂ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮದ ಗುರುಗಳಿಗೆ ರಕ್ತದ ತುಲಾಭಾರ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಭಾವೈಕ್ಯತೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.