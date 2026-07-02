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ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಅಮಾಯಕ ಜೀವ ಬಲಿ! ಅನ್ಯಕೋಮಿನ ಯುವಕರ ಭೀಕರ ಹಲ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಾಣಬಿಟ್ಟ ಶಿವಾಜಿರಾವ್‌

ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನರೇಗಲ್‌ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ದಿನ ನಡೆದ ಗಲಾಟೆ ಮಾಸುವ ಮುನ್ನವೇ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ದುರಂತಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನಡೆದ ಜಗಳ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನ ಸಾವಿನೊಂದಿಗೆ ಅಂತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಕೋಮುಗಲಭೆ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.. 

Written ByKrishna N K
Published: Jul 02, 2026, 09:17 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 09:24 AM IST
ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಅಮಾಯಕ ಜೀವ ಬಲಿ! ಅನ್ಯಕೋಮಿನ ಯುವಕರ ಭೀಕರ ಹಲ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಾಣಬಿಟ್ಟ ಶಿವಾಜಿರಾವ್‌
Source: Bureau

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಅಮಾಯಕ ಜೀವ ಬಲಿ! ಅನ್ಯಕೋಮಿನ ಯುವಕರ ಭೀಕರ ಹಲ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಾಣಬಿಟ್ಟ ಶಿವಾಜಿರಾವ್‌
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