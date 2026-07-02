/ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಅಮಾಯಕ ಜೀವ ಬಲಿ! ಅನ್ಯಕೋಮಿನ ಯುವಕರ ಭೀಕರ ಹಲ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಾಣಬಿಟ್ಟ ಶಿವಾಜಿರಾವ್‌

ಹಾವೇರಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಡೆದ ಗಲಾಟೆಯು ವಯೋವೃದ್ಧ ರಸ್ತೆಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಯೊಬ್ಬರ ಕೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಉದ್ವಿಗ್ನ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಕೋಮುಗಲಭೆ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ..
ಹೌದು.. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ನರೇಗಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಾರ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದ ಹೋರಿ ಓಡಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ವೇಳೆ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳ ನಡುವೆ ಭೀಕರ ಮಾರಾಮಾರಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಈ ಗಲಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಟಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು, ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ಒಟ್ಟು 26 ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್.ಐ.ಆರ್ (FIR) ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಭೀಕರ ದುರಂತವೊಂದು ನಡೆದಿದೆ..
500 ಅಲ್ಲ 100 ರೂ. : ಮೃತರನ್ನು ರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣದ ರಸ್ತೆಬದಿ ಬೀಡಿ ಅಂಗಡಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಯಾದ ಶಿವಾಜಿರಾವ್ ಬೈರೋಜಿ (30) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಘಟನೆಯ ವಿವರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅನ್ಯಕೋಮಿನ ಯುವಕನಾದ ವಾಸೀಮ್ ಎಂಬಾತ ಮೊಟ್ಟೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಶಿವಾಜಿರಾವ್ ಅವರ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದನು. ಈ ವೇಳೆ ಹಣ ನೀಡುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವಾಸೀಮ್ ಮತ್ತು ಶಿವಾಜಿರಾವ್ ಅವರ ಮಗ ಭರತ್ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. "ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 500" ಎಂದು ವಾಸೀಮ್ ಜಗಳ ತೆಗೆದರೆ, "ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕೇವಲ 100 ರೂ." ಎಂದು ಭರತ್ ವಾದಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆ : ಮಾತಿಗೆ ಮಾತು ಬೆಳೆದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದಾಗ, ಆರೋಪಿ ವಾಸೀಮ್ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇತರ ಮೂವರು ಯುವಕರನ್ನು ಕರೆತಂದು ಭರತ್ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸೋಇಚ್ಛೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಲು ಮಧ್ಯ ಬಂದ ಶಿವಾಜಿರಾವ್ ಬೈರೋಜಿ ಮೇಲೇ ಅನ್ಯಕೋಮಿನ ನಾಲ್ವರು ಯುವಕರು ಮುಗಿಬಿದ್ದು, ಅಮಾನವೀಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆರೋಪಿಗಳು ಶಿವಾಜಿರಾವ್ ಅವರ ಎದೆಗೆ ಕಲ್ಲು ಹಾಕಿ, ಮರ್ಮಾಂಗಕ್ಕೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಘಟನೆಯಿಂದ ಶಿವಾಜಿರಾವ್ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ನೆಲಕ್ಕೆ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಯಿತಾದರೂ, ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ನಾಲ್ವರು ಆರೋಪಿಗಳು ಎಸ್ಕೇಪ್: ಮೃತ ಶಿವಾಜಿರಾವ್ ಅವರ ಮಗ ಭರತ್ ನೀಡಿದ ದೂರಿನನ್ವಯ ರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ವಾಸೀಮ್ ಮುಲ್ಲಾ, ಸರ್ಪರಾಜ್ ಮುಲ್ಲಾ, ಸಾದಿಕ್ ಮುಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಶಿರಾಜ್ ಮುಲ್ಲಾ ಎಂಬ ನಾಲ್ವರು ಯುವಕರು ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಹೊಡೆದು ಕೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭರತ್ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಘಟನೆ ನಡೆದ ತಕ್ಷಣವೇ ಆರೋಪಿಗಳು ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಪೊಲೀಸರು ಅವರಿಗಾಗಿ ತೀವ್ರ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಭೇಟಿ: ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ (SP) ಯಶೋದಾ ವಂಟಗೋಡಿ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ (ASP) ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರು ರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿಯ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಾತಾವರಣ ಇರುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳು ಮರುಕಳಿಸದಂತೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕಾನೂನನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಕದಡದಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಖಾಕಿ ಪಡೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ. ರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನೂ ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ, ಎಸ್ಪಿ ಯಶೋಧಾ ವಂಟಗೋಡಿಯವರು, ಶಿವಾಜಿರಾವ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾದಾಗ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, 4 ಜನರ ಮೇಲೆ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದಾರೆ, FIR ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಂತರ ನಿಖರ ಕಾರಣ ತಿಳಿಯಲಿದೆ, ಮೆಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಅರೆಸ್ಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಹಾಗೇ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.