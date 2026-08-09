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Lorry Driver Heart Attack: ಚಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗಲೇ ಹೃದಯಾಘಾತ; ಸಾವಿನ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಮೆರೆದ ಚಾಲಕ!


Heart Attack: ಲಾರಿ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಚಾಲಕರೊಬ್ಬರಿಗೆ ತೀವ್ರ ಹೃದಯಾಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಘಟನೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇಳಕಲ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾಗಿ ಚಾಲಕ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು, ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಇನ್ಸಾರ್‌ ಅಹಮದ್‌ (60) ಎಂಬವರಿಗೆ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಹೃದಯಾಘಾತವಾಗಿದೆ.
 

Written ByPrajwal B
Published: Aug 09, 2026, 07:54 AM IST|Updated: Aug 09, 2026, 07:54 AM IST
Lorry Driver Heart Attack: ಚಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗಲೇ ಹೃದಯಾಘಾತ; ಸಾವಿನ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಮೆರೆದ ಚಾಲಕ!

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Prajwal B

Prajwal B

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Lorry Driver Heart Attack: ಚಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗಲೇ ಹೃದಯಾಘಾತ; ಸಾವಿನ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಮೆರೆದ ಚಾಲಕ!
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