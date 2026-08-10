/ಹೃದಯ ವಿದ್ರಾವಕ ಘಟನೆ; 2 ತಿಂಗಳ ಮಗುವನ್ನು ಬಾವಿಗೆ ಎಸೆದ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು, ಅಸಲಿಗೆ ಆಗಿದ್ದೇನು?

heartbreaking incident, 2 month-old baby found in well: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಿಶು ಮರಣದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ 1000 ಶಿಶುಗಳ ಪೈಕಿ ಕೇವಲ 14 ಶಿಶುಗಳ ಮರಣಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂದರೆ ಅವಧಿಪೂರ್ವ ಜನನ, ತೂಕದ ಕೊರತೆ, ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳು ಎನ್ನಬಹುದು. ಸದ್ಯ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದವೇ ಎಂದರೆ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೃದಯ ವಿದ್ರಾವಕ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಕೇವಲ 2 ತಿಂಗಳ ಹಸುಗೂಸನ್ನು ಬಾವಿಗೆ ಬಿಸಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಸಂಬಂಧ ಘಟನೆಯ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಕೇವಲ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹಸುಗೂಸನ್ನು ಬಾವಿಗೆ ಬಿಸಾಕಿರುವ ಘಟನೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಔರಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ವಡಗಾಂವ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಯಾರೋ ಕಿರಾತಕರು ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಮಗುವನ್ನು ಬಾವಿಗೆ ಎಸೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷಯ ತಾಯಿಗೆ ಅಥವಾ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಳಿಕ ಮಗು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಎಲ್ಲ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಹುಡುಕಿದರೂ ಶಿಶು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರ ಬಳಿಯೂ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಮಗು ಅಳುವುದಾಗಲಿ, ಕಿರುಚುವುದಾಗಲಿ ಏನು ಕೇಳಿಸಿಯೇ ಇಲ್ಲ.
ಮುದ್ದಾದ ಕಂದ ಕಾಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಗು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಾಯಿ, ತಂದೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯವರು ಸೋತು ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಾವಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆ ಆಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಗಾಬರಿಗೊಂಡು ಆತಂಕದಲ್ಲೇ ಪೋಷಕರು, ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಓಡೋಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲೇ ವಿಷಯ ಗ್ರಾಮದ ತುಂಬಾ ಹರಡಿದೆ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕೂಡಲೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು, ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಗುವಿನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರನ್ನು ತೀವ್ರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಂತಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸರಿಂದ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಶಿಶುವನ್ನು ಬಾವಿಗೆ ಎಸೆದವರ ಯಾರು ಎಂದು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಘಟನೆ;
ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡು ಇಬ್ಬರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಸನ ನಗರದ ಉದಯಗಿರಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ತಾಯಿ ದಿವ್ಯಾಮಣಿ (55) ಹಾಗೂ ಮಗಳು ಮಾಲತಿ (25)ಗೆ ಗಂಭೀರವಾದ ಗಾಯಗಳು ಆಗಿವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏಕಾಏಕಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸ್ಫೋಟದಿಂದ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದು ಸ್ಪೋಟದಿಂದ ಮನೆಯ ಗೋಡೆ ಮತ್ತು ಮನೆಗೆ ಹೊದಿಕೆ ಶೀಟ್ಗಳಿಗೂ ಹಾನಿಯಾಗಿವೆ.
ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸ್ಫೋಟದಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾನಿಯಾಗಿವೆ. ಸ್ಫೋಟಕ್ಕೆ ಗಾಬರಿಗೊಂಡ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ಜನರು ಏನಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೊರಗಡೆಗೆ ಓಡೋಸಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗಳನ್ನು ಹಾಸನದ ಹಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಡಾವಣೆ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.