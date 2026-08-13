/ಠೇವಣಿ ಹಣ ಕೊಡದೇ ಪಂಗನಾಮ ಹಾಕಿದ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಭಾರೀ ದಂಡ

ಧಾರವಾಡ: ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಠೇವಣಿ ಪಡೆದು, ಅವಧಿ ಮುಗಿದರೂ ಹಣ ವಾಪಸ್ ನೀಡದೆ ಸತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರ ಗ್ರಾಹಕ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ಪರಿಹಾರ ಆಯೋಗವು ಸೂಕ್ತ ದಂಡ ಹಾಗೂ ಪರಿಹಾರ ವಿಧಿಸಿ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ.
ಧಾರವಾಡ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಮುದಕಪ್ಪ ಎಮ್. ನಿಂಬೋಜಿ, ಪರಪ್ಪ ಗುಳಪ್ಪನವರ ಹಾಗೂ ನಾಗಪ್ಪ ಬಡಿಗೇರ ಎಂಬುವವರು ಎದುರುದಾರರಾದ ವಿ.ಎಸ್. ಸಾಧುನವರ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಒಟ್ಟು 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ (FD) ಹಾಗೂ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಠೇವಣಿ ಅವಧಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ನಂತರ, ಬಡ್ಡಿ ಸಮೇತ ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ವಾಪಸ್ ನೀಡುವಂತೆ ಠೇವಣಿದಾರರು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ವಿನಂತಿಸಿದರೂ, ಸೊಸೈಟಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಹಣ ಹಿಂದಿರುಗಿಸದೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಿತ್ತು.
ಈ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ ರೋಸಿಹೋದ ದೂರುದಾರರು, ಸೊಸೈಟಿಯ ನಡೆ ಗ್ರಾಹಕರ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಸೇವಾ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ, ಸೊಸೈಟಿ ಚೇರ್ಮನ್ ವಿ.ಎಸ್. ಸಾಧುನವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ತಮ್ಮ ಹಣ ಕೊಡಿಸುವಂತೆ 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ 20 ರಂದು ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಮೂರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದೂರುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.
ದೂರಿನ ಸುದೀರ್ಘ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಈಶಪ್ಪ ಭೂತೆ ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರಾದ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಅ. ಬೋಳಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಭು ಹಿರೇಮಠ ಅವರಿದ್ದ ಪೀಠವು, "ಠೇವಣಿ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ಸಮೇತ ಹಣ ವಾಪಸ್ ನೀಡುವುದು ಸೊಸೈಟಿಯ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ. ದೂರುದಾರರು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಅಲೆದಾಡಿದರೂ ಹಣ ಹಿಂದಿರುಗಿಸದೆ, ಚೇರ್ಮನ್ ವಿರುಪಾಕ್ಷಿ ಸಾಧುನವರ ಅವರು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮೋಸ ಎಸಗಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಸೇವಾ ನ್ಯೂನ್ಯತೆ ಎಸಗಿರುವುದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ" ಎಂದು ತೀರ್ಪು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.
ಆಯೋಗದ ಆದೇಶದ ವಿವರಗಳು:
* ತೀರ್ಪು ಬಂದ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಮೂವರೂ ದೂರುದಾರರ ಠೇವಣಿ ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಬೇಕು.
* ದೂರುದಾರರಿಗೆ ಉಂಟಾದ ಮಾನಸಿಕ ತೊಂದರೆ ಮತ್ತು ಅನಾನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ತಲಾ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು.
* ಪ್ರಕರಣದ ಕಾನೂನು ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ತಲಾ 10,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಚೇರ್ಮನ್ ವಿರುಪಾಕ್ಷಿ ಸಾಧುನವರ ಅವರೇ ಭರಿಸಬೇಕು.
ಸೊಸೈಟಿಗಳ ಮೋಸಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಅಸಹಾಯಕರಾಗಿದ್ದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಆಯೋಗದ ಈ ತೀರ್ಪು ದೊಡ್ಡ ರಿಲೀಫ್ ನೀಡಿದೆ.