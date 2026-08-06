/ಭಾರಿ ಮಳೆಗೆ ಮೈದುಂಬಿದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮದಗ-ಮಾಸೂರು ಕೆರೆ

ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ ಪರಿಣಾಮ ಇದೀಗ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮದಗ - ಮಾಸೂರು ಕೆರೆ ಮೈದುಂಬಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ಬರದ ಛಾಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದ ಈ ಕೆರೆ ಈಗ ಕೊಡಿ ಬಿದ್ದು ದುಮ್ಮಿಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಹಸಿರಿನ ಹೊದಿಕೆ ಹೊದ್ದ ಬೆಟ್ಟಗಳ ನಡುವೆ, ಬೆಳ್ಳಿ ಸೀರೆಯಂತೆ ಹರಿಯುವ ಜಲಧಾರೆ ನೋಡುಗರ ಮನಸ್ಸನ್ನೇ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುತ್ತಿದೆ.
ಮೈದುಂಬಿದ ಕೆರೆ, ಕೊಡಿ ಬಿದ್ದು ಧುಮ್ಮಿಕ್ಕುವ ನೀರು. ಬೆಳ್ಳಿಯ ಜಲಪಾತವೇ ಭೂಮಿಗೆ ಇಳಿದು ಬಂದಂತ ದೃಶ್ಯ. ತಂಗಾಳಿಯ ಸ್ಪರ್ಶ, ಹಸಿರಿನ ಹೊದಿಕೆ, ಜಲರಾಶಿಯ ಹೊಳಪು... ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸೇರಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧಗೊಳಿಸಿವೆ.
ಹೌದು, ಕಳೆದ ಕೆಲ ತಿಂಗಳುಗಳ ಹಿಂದೆ ನೀರಿಗಾಗಿ ಆಕಾಶದತ್ತ ಕಣ್ಣಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಮದಗ ಮಾಸೂರು ಕೆರೆಯ ಈ ನೆಲ, ಇಂದು ನೀರಿನ ಸಡಗರದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮದಗ ಮಾಸೂರು ಕೆರೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಜೀವ ಕಳೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಮಾಯಾದಂತ ಮಳೆ ಬಂತಣ್ಣ.. ಮದಗದ ಕೆರೆ ತುಂಬಿತಣ್ಣ ಎಂಬ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನಪದ ಗೀತೆಯ ಹಾಡಿನ ಭಾವನೆ ಕಣ್ಣೆದುರೇ ಸಾಕಾರವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಿಯರ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್:
ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಧಾರಕಾರವಾಗಿ ಸುರಿದ ಮಳೆಯ ಪರಿಣಾಮ ಮದಗ ಮಾಸೂರು ಕೆರೆ ತುಂಬಿ ಕೋಡಿ ಮೂಲಕ ಬಿಳಿ ನೊರೆಯೊಂದಿಗೆ ಧುಮ್ಮಿಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭವಾದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಈ ಕೆರೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ನೆಚ್ಚಿನ ತಾಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾವೇರಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದಲೂ ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೊಬಗನ್ನ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಮದಗ ಮಾಸೂರು ಕೆರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಿಯರ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ ಆಗಿದೆ.
ಕೃಷಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಜಲಮೂಲವಾಗಿರುವ ಮದಗ-ಮಾಸೂರು ಕೆರೆ:
ಕೆಲ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಳೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬರದ ಆತಂಕ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರೈತರು ಇದೀಗ ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಜಲಮೂಲವಾಗಿರುವ ಮದಗ-ಮಾಸೂರು ಕೆರೆ ತುಂಬಿರುವುದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗದ ವಿಶ್ವಾಸ ರೈತರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದೆ.
ನೀರಾವರಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ:
ಈ ಕೆರೆ ಕೊಡಿ ಬಿದ್ದು ಮುಂದೆ ಕುಮದ್ವತಿ ನದಿಯಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು 440 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದ ನೀರಾವರಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆರೆ ನೋಡಲು ಪ್ರವಾಸಿಗರ ದಂಡೆ ಹರಿದು ಬರ್ತಿದೆ. ಮೊದಲು ಕೆರೆಯ ಬಳಿ ಇರೋ ಮದಗದ ಕೆಂಚಮ್ಮದೇವಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು, ಬಳಿಕ ಕೆರೆ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತವಾಗಿ ಬರೋ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಪ್ರಕೃತಿಯ ವೈಭವಕ್ಕೆ ಮನಸೋತು ಸೆ ಸೆಲ್ಫಿ, ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಲು ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಲೆನಾಡಿನ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಮೈದುಂಬಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ಮದಗ-ಮಾಸೂರು ಕೆರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ತಾಣವಾಗಿದ್ದರೆ, ರೈತರಿಗೆ ಆಶಾಭರವಸೆ ನೀಡುವ ಜೀವಜಲದ ತಾಣವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮಿಂಚುತ್ತಿದೆ.