ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಜವರಾಯನಂತೆ ಎರಗಿ ಬಂದ ಮಿನಿ ಲಾರಿಯೊಂದು ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ನೌಕರನ ಮೇಲೆ ಹರಿದು ಆತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಭೀಕರ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉಕ್ಕಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 27, 2026ರಂದು ನಡೆದಿರುವ ಈ ಹಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರನ್ ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಆಗಿದೆ. ಹೈವೇ ಅಲ್ಲೇ ಸಂಭವಿಸಿರುವ ಈ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಹಾಲಪ್ಪ ದೊಡಶೇನಟ್ಟಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.
ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದ ಭಯಾನಕ ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆ:
ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉಕ್ಕಡ ಗ್ರಾಮದ ಸಮೀಪವೇ ಇರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಗೆ ನಡೆದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಯಮ ಧರ್ಮನಂತೆ ಎರಗಿ ಬಂದ ಮಿನಿ ಲಾರಿ ರಾಜ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಹಾಲಪ್ಪ ದೊಡಶೇನಟ್ಟಿ ಎಂಬ ನೌಕರನ ಮೇಲೆ ಹರಿದು ಆತ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಪಘಾತದ ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಕಾಕತಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಭೀಕರ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.
ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮಿನಿ ಲಾರಿ ಚಾಲಕ ಕುಡಿದು ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿರುವ ದೃಶ್ಯವೂ ಸೆರೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ಭೀಕರ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬನ ಜೀವವನ್ನೇ ತೆಗೆದ ಚಾಲಕ ಪರಾರಿಯಾಗಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದು, ಈ ವೇಲೆ ಲಾರಿ ಚಾಲಕನನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಡ ನೌಕರನ ಬದುಕು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಿ ಪರಾರಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಲಾರಿ ಚಾಲಕನನ್ನು ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಮೂಲದ ಮಹೇಂದ್ರ ಚವರೇ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಸದ್ಯ ಕಾಕತಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಆತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಜೈಲಿಗಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಅನಾಥವಾದ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಕೂಸು:
ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ದಾರುಣ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡಿರುವ ಮೃತ ದುರ್ದೈವಿ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಹಾಲಪ್ಪ ದೊಡಶೇನಟ್ಟಿ, ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ KSRTC ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೈಗೆ ಬಂದ ಮಗ ದುಡಿದು ಸಾಕುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಧಾರುಣ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಆಕ್ರಂಧನ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಮೃತ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಹಾಲಪ್ಪ ದೊಡಶೇನಟ್ಟಿಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ಹಾಗೂ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಮಗುವಿದ್ದು ತಂದೆ ಸಾವಿನಿಂದ ಕೂಸು ಅನಾಥವಾದಂತಾಗಿದೆ. ಮೃತ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗೌರವ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.