/ಗದಗದಲ್ಲಿ ಘೋರ ದುರಂತ: ವಿಷಾಹಾರ ಸೇವಿಸಿ 60ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುರಿ, ಟಗರುಗಳ ದಾರುಣ ಸಾವು!

ಗದಗ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕದಾಂಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ವಿಷಾಹಾರ ಸೇವಿಸಿದ ಶಂಕೆಯಿಂದ ಬರೋಬ್ಬರಿ 60ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುರಿ ಹಾಗೂ ಟಗರುಗಳು ಅಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ದಾರುಣ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕುರಿಗಳು ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಿರುವುದರಿಂದ ಜೀವನಾಧಾರವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಕುರಿಗಾಯಿಗಳು ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರಿಡುತ್ತಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶೋಕಸಾಗರ ಮುಸುಕಿದೆ.
ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕದಾಂಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶರಣಪ್ಪ ಗೋಡೇಕಾರ ಎಂಬುವವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಕುರಿ ಹಾಗೂ ಟಗರುಗಳು ಸಂಜೆ ಸುಮಾರು 5 ಗಂಟೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಸಮೀಪದ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಮೇಯಲು ಹೋಗಿದ್ದವು.ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ದು ಬಂದ ಕೆಲವೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುರಿಗಳ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರಿಸಿಕೊಂಡು, ಒಂದಾದ ಮೇಲೊಂದರಂತೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟಿವೆ. ಬೆಂಡೆ ಬೆಳೆಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ವಿಷಕಾರಿ ಔಷಧಿಯೇ ಈ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಿರಬಹುದು ಎಂದು ಶಂಕಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣೆದುರೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಶರಣಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಆಕ್ರಂದನ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದೆ.
ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಮುಂಡರಗಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರರು ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ದಾವಿಸಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಗದ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸದ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ವರ್ತನೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಥಳೀಯರು ಹಾಗೂ ಕುರಿಗಾಯಿಗಳು ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಕ್ಷಣವೇ ಸರಿಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರೆ ಕೆಲ ಕುರಿಗಳನ್ನಾದರೂ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಸ್ಥಳೀಯರ ಅಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ದುರಂತ ಕುರಿತು ಮುಂಡರಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಕುರಿಗಾಯಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.