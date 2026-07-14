/Feticide Case: ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಗರ್ಭಪಾತದ ಮಾತ್ರೆ ಮಾರಾಟ; ಸಾವಿರಗಟ್ಟಲೆ ಹೆಣ್ಣು ಭ್ರೂಣ ಹ*ತ್ಯೆ ಶಂಕೆ!

Yadagiri: ಹಿಂದುಳಿದ ಜಿಲ್ಲೆ ಅನ್ನೋ ಹಣೆಪಟ್ಟಿ ಹೊತ್ತಿರೋ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ (Yadagiri) ಈಗ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯವೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳುವಂತಹ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲೇ ಹೆಣ್ಣು ಕಂದಮ್ಮಗಳ ಮಾರಣಹೋಮ ನಡೀತಿದ್ಯಾ ಅನ್ನೋ ಆತಂಕಕಾರಿ ಸತ್ಯ ಈಗ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 16 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗರ್ಭಗಳು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದಾಖಲೆಗಳಿಂದಲೇ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ! ಹೆಣ್ಣು ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯೆಯ (foeticide) ದಟ್ಟ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರೋ ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗ (Women Commission) ಈಗ ಗರಂ ಆಗಿದೆ. ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನಿದು ಯಾದಗಿರಿಯ ಗರ್ಭ ರಹಸ್ಯ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ..
ಯಾದಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಘೋರ ದುರಂತ - 16,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗರ್ಭಗಳು ನಾಪತ್ತೆ?
ಹೌದು.. ಈ ಘಟನೆ ಓದಿದ್ರೆ ಮೈ ಜುಂ ಎನ್ನುತ್ತೆ. ಹೆಣ್ಣು ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯೆ ತಡೆಗಟ್ಟೋಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ ಸುರಿತಿದ್ರೂ, ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಟುಕರು ಕಂದಮ್ಮಗಳ ಉಸಿರು ಚಿವುಟುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಈ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸುವ ಅಧಿಕೃತ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು. ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ ಈ ಮಹಾ ವಂಚನೆ, ಈಗ ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೇ ತಲೆತಗ್ಗಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿಯಾದ ಒಟ್ಟು ಗರ್ಭಧಾರಣೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 53,595. ಆದರೆ, ಇಲಾಖೆಯ ಮುಂದಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಕತ್ತಲೆ ಬರೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ.
ಒಟ್ಟು ನೋಂದಾಯಿತ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ: 53,595
ದಾಖಲಾದ ಅಧಿಕೃತ ಹೆರಿಗೆಗಳು: 35,424
ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದಾಖಲಾದ ಗರ್ಭಪಾತ: 2,055
ನಾಪತ್ತೆಯಾದ ಗರ್ಭಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 16,116!
ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಗರ್ಭಪಾತದ ಮಾತ್ರೆ ಮಾರಾಟ! ಹೆಣ್ಣು ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯೆ ಶಂಕೆ..!!
ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ., ಹೆರಿಗೆಯಾದ 35 ಸಾವಿರ ಹಾಗೂ ಗರ್ಭಪಾತವಾದ 2 ಸಾವಿರ ಕೇಸ್ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಉಳಿದ 16 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗರ್ಭಧಾರಣೆಗಳ ಕಥೆ ಏನಾಯ್ತು? ಆ ತಾಯಂದಿರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು? ಅವರ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಂದಮ್ಮಗಳು ಏನಾದ್ರು? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲೇ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ.
ಈ ಭೀಕರ ಅಂಕಿ-ಅಂಶ ಹೊರಬೀಳ್ತಿದ್ದಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗ ತೀವ್ರ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಇದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯವಲ್ಲ, ಇದರ ಹಿಂದೆ ಹೆಣ್ಣು ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯೆಯ ದಟ್ಟ ಜಾಲ ಅಡಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ತನಿಖಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಬಯಲಾಗಿರೋ ಮತ್ತೊಂದು ಶಾಕಿಂಗ್ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ, ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವೈದ್ಯರ ಅಧಿಕೃತ ಚೀಟಿ (Prescription) ಇಲ್ಲದೇ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಗರ್ಭಪಾತದ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ರಾಜಾರೋಷವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಈ ಅಕ್ರಮ ಮೆಡಿಕಲ್ ದಂಧೆಯೇ 16 ಸಾವಿರ ಗರ್ಭಗಳು ಮಾಯವಾಗಲು ಕಾರಣ ಇರಬಹುದಾ ಅನ್ನೋ ಶಂಕೆ ಮೂಡಿದೆ.
ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗದಿಂದ ಖಡಕ್ ನೋಟಿಸ್ - 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಆದೇಶ..!!
ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ವರದಿ ಹಾಗೂ ತನಿಖಾ ವರದಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾ. ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚೌಧರಿ ಅವರು ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಸುಮೋಟೋ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರೋ ಆಯೋಗ, ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಖಡಕ್ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅಕ್ರಮ ಗರ್ಭಪಾತ ತಡೆಗೆ ನೀವು ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳೇನು? ಈ 16 ಸಾವಿರ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದವು ಅನ್ನೋದರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೀಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಹಿಂದುಳಿದ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಿನ ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪಿಸಿ ಕಂದಮ್ಮಗಳನ್ನ ಗರ್ಭದಲ್ಲೇ ಕೊಲ್ಲುವ ಮಹಾ ಜಾಲ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಕಾಡ್ತಿದೆ. ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗ ನೀಡಿರೋ 15 ದಿನಗಳ ಗಡುವು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಮಹಾ ಗರ್ಭ ರಹಸ್ಯದ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ ಹೊರಬೀಳಬೇಕಿದೆ.