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  • /Feticide Case: ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಗರ್ಭಪಾತದ ಮಾತ್ರೆ ಮಾರಾಟ; ಸಾವಿರಗಟ್ಟಲೆ ಹೆಣ್ಣು ಭ್ರೂಣ ಹ*ತ್ಯೆ ಶಂಕೆ!

Feticide Case: ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಗರ್ಭಪಾತದ ಮಾತ್ರೆ ಮಾರಾಟ; ಸಾವಿರಗಟ್ಟಲೆ ಹೆಣ್ಣು ಭ್ರೂಣ ಹ*ತ್ಯೆ ಶಂಕೆ!

ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 16 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗರ್ಭಗಳು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದಾಖಲೆಗಳಿಂದಲೇ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ! ಹೆಣ್ಣು ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯೆಯ (foeticide) ದಟ್ಟ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರೋ ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗ (Women Commission) ಈಗ ಗರಂ ಆಗಿದೆ. ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನಿದು ಯಾದಗಿರಿಯ ಗರ್ಭ ರಹಸ್ಯ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ..

Written ByPrajwal B
Published: Jul 14, 2026, 05:41 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 05:41 PM IST
Feticide Case: ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಗರ್ಭಪಾತದ ಮಾತ್ರೆ ಮಾರಾಟ; ಸಾವಿರಗಟ್ಟಲೆ ಹೆಣ್ಣು ಭ್ರೂಣ ಹ*ತ್ಯೆ ಶಂಕೆ!
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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