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Hubballi Crime News: ನಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ರಕ್ತದೋಕುಳಿ! ಬೈಕ್ ಸವಾರನನ್ನು ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ಬರ್ಬರ ಕೊ+ಲೆ

Bike Crime News: ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗರಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ (Hubballi) ನಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಭೀಕರ ಹತ್ಯೆ ನಡೆದಿದೆ. ಬೈಕ್‌ನಲ್ಲಿ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿದ ಇಬ್ಬರು ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಮಚ್ಚಿನಿಂದ ಏಕಾಏಕಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಘಟನೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ.
 

Written ByPrajwal B
Published: Aug 28, 2026, 02:36 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 02:36 PM IST
Hubballi Crime News: ನಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ರಕ್ತದೋಕುಳಿ! ಬೈಕ್ ಸವಾರನನ್ನು ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ಬರ್ಬರ ಕೊ+ಲೆ

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Prajwal B

Prajwal B

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