Hubballi Dadapeer case: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೋಗೆನಾಗರಕೊಪ್ಪದ ದಾದಾಪೀರ್ ಉದಯಕರ (35) ಅವರನ್ನು ವಿದ್ಯಾನಗರದ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಪಾರ್ಕ್ನ ನಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ತಲ್ವಾರ್ನಿಂದ ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇದುವರೆಗೂ ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆಯೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು ದಾದಾಪೀರ್ ಜೀವ ಹೋದ ಮೇಲೂ ಆರೋಪಿಗಳು ಕೊಚ್ಚಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೊಡೆದಿರುವುದು ಭಯಾನಕತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಪಲ್ಸರ್ ಬೈಕ್ ಎದುರು ನಡುರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ದಾದಾಪೀರ್ನನ್ನು, ಆರೋಪಿಗಳು ತಲ್ವಾರ್ನಿಂದ ಮನಬಂದಂತೆ ತಲೆ, ಮುಖ, ಎದೆ, ಹೊಟ್ಟೆ, ಕಾಲು, ಕೈಗಳಿಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ದಾದಾಪೀರ್ ವದ್ದಾಡುತ್ತಲೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಶರ್ಟ್ ಧರಿಸಿದ ಆರೋಪಿಯೂ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಭಯಾನಕವಾಗಿದೆ. ಈ ದೃಶ್ಯ ನೋಡುಗರ ಎದೆ ಝೆಲ್ಲೆ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ದಾದಾಪೀರ್ ಕೊಲೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಅವರ ಸಹೋದರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು.
ಬೋಗೇನಾಗರಕೊಪ್ಪದಿಂದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ ದಾದಾಪೀರ್ನನ್ನು ಆರೋಪಿಗಳು ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ದಾದಾಪೀರ್ ಗಮನಿಸಿಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಗರದ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಪಾರ್ಕ್ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಬೈಕ್ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಂದ 60 ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಉಪರಸ್ತೆಯ ಕ್ರಾಸ್ ಬಳಿ ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕಿದಂತೆ ಕಿರಾತಕರು ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ ನಂತರ ಆರೋಪಿಗಳು ಆಟೋದಲ್ಲಿಯೇ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಆಟೋ ಗಂಗಾಧರ ನಗರದ ಸೆಟ್ಲಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಆಧರಿಸಿ ಆರೋಪಿಗಳ ಪತ್ತೆಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಸಿಪಿ ಶಿವಾನಂದ ಚಲವಾದಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ತಂಡ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಈ ನಡುವೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮೀಷನರ್ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಅವರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೂಡ ಆಗಿರುವುದು ನೂತನ ಕಮೀಷನರ್ ಭೂಷಣ ಬೊರಸೆ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ತನಿಖೆ ಚುರುಕು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ದಾದಾಪೀರ್ ಯಾರು?
ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೋಗೇನಾಗರಕೊಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದಾದಾಪೀರ್ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದ್ದನು. 8 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದನು. ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಹಿಂದೆ 2015ರಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಎಂಬಾತನ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಯಾಗಿದ್ದ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 2017ರಲ್ಲಿ ಖುಲಾಸೆಗೊಂಡಿದ್ದನು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಊರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ದಾದಾಪೀರ್ ಮೇಲಿದ್ದ ರೌಡಿಶೀಟ್ ಕೂಡ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದ್ದವು. ಮತ್ತೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಯಾಕೆ ಬಂದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಹೆಂಡತಿ, ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದಾದಾಪೀರ್ ಸಹೋದರ ಸಾದಿಕ್ ಅವರು ಘಟನೆ ನಡೆದ ದಿನ ಹೇಳಿದ್ದರು.