Youth from Hubli Dies After Going for a Swim in Valley: ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿದ್ದ ವೇಳೆ ಕಲ್ಲಿನ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಈಜಲು ಹೋಗಿ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಧಾರುಣ ಘಟನೆ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದುಮ್ಮಾಡ ನೀರಸಾಗರ ಪಕ್ಕದ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಯುವಕರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಲು ಹೋದಾಗ, ಕಲ್ಲಿನ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಈಜಲು ಹೋಗಿ, ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಮೃತ ಯುವಕನನ್ನು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಸಿದ್ದಾರೂಢರ ಮಠ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿನ ಶಿವ ಶಂಕರ ಕಾಲೋನಿಯ ನಿವಾಸಿ, ಸುಮಿತ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಘಟನೆ ಹಿನ್ನಲೆ:
ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಕ್ಕೆಂದು ಕಲ್ಲಿನ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಈಜಲು ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಈಜಲು ಬಾರದ ಸುಮೀತ್ ಕೂಡ ಈಜಲು ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ನೀರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಈಜಲು ಇಳಿದು ಎಷ್ಟೊತ್ತಾದರೂ ನೀರಿನಿಂದ ಹೊರಬಾರದ ಸ್ನೇಹಿತನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಯುವಕರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಗಾಬರಿಗೊಂಡು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಯುವಕರ ಕರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ದೌಡಾಯಿಸಿದ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರು ಕಲ್ಲಿನ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಸುಮಾರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡಿ, ಯುವಕನ ಮೃತ ದೇಹವನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಮೋಜಿಗೆಂದು ತೆರಳಿ ಮಸಣ ಸೇರಿದ ಯುವಕ ಸುಮೀತ್ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಆಕ್ರಂದನ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದೆ.
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಹಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಸ್ಥಗಿತ:
110/11 ಕೆವಿ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು (ಜೂನ್ 17) ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಹಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೆಸ್ಕಾಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಶಾಹ ಬಜಾರ್, ಸಿಬಿಟಿ ಕಿಲ್ಲಾ, ಮಂಗಳವಾರ ಪೇಠ, ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಗಲ್ಲಿ, ಎಂಜಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಹಿರೇಪೇಠ, ಬಮ್ಮಾಪುರ ಓಣಿ, ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಏರಿಯಾ, ಘಂಟಿಗೇರಿ ಓಣಿ, ಯಲ್ಲಾಪುರ ಓಣಿ, ಗಾರ್ಡನ್ ಪೇಠ, ಬಂಕಾಪುರ ಓಣಿ, ವೀರಾಪುರ ಓಣಿ, ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ಕಾಲೋನಿ, ಗಣೇಶ್ ಪೇಠ, ಸ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆ, ಜೆಬಿಸಿ ನಗರ, ತಾಬಿಲ್ಯಾಂಡ್ ರಸ್ತೆ, ತಾಬಿಲ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ದುರ್ಗಾಬೈಲ್, ಬೆಣ್ಣೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ತುಳಜಾ ಭವಾನಿ ವೃತ್ತ, ದಾಜಿಬನ್ ಪೇಟ್, ಜನತಾ ಸಂಚಾರ ಪ್ರದೇಶ, ಮೂರುಸಾವಿರ ಮಠ, ಗೌಳಿಗಲ್ಲಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾಲ್, ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಕಾಲೋನಿ, ಅಹ್ಮದ್ ನಗರ, ಕೊಪ್ಪಿಕರ್ ರಸ್ತೆ, ಕೊಯೆನ್ ರಸ್ತೆ, ನೆಹರು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಇಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಎಂದು ಹೆಸ್ಕಾಂ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.