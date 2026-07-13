/ಸಾಲದ ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂ. ವಂಚನೆ ಆರೋಪ; ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ಕಚೇರಿಗೆ ನೂರಾರು ಮಹಿಳೆಯರ ಮುತ್ತಿಗೆ!

ಬಾಗಲಕೋಟೆ (ಬೀಳಗಿ): ಸಾಲ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿ ಸಾವಿರಾರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ವಂಚಿಸಿರುವ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪವೊಂದು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೀಳಗಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡ ನೂರಾರು ಮಹಿಳೆಯರು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಚೇರಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಲದ ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿ ವಾರ ವಾರ ಹಣ ವಸೂಲಿ!
ಬೀಳಗಿ ಪಟ್ಟಣದ 'ದುರ್ಗಾದೇವೀ ಮಹಿಳಾ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ'ಯ ವಿರುದ್ಧ ಈ ವಂಚನೆಯ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ದುರ್ಗಾದೇವೀ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಬರೋಬ್ಬರಿ 250ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಗಳನ್ನು (ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳು) ರಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಂಘಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳೆಯರು ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. "ಪ್ರತಿ ವಾರ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಹಣ ಕಟ್ಟುತ್ತಾ ಬಂದರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ನಂಬಿದ ಬಡ ಮಹಿಳೆಯರು ತಲಾ 20 ರೂ, 50 ರೂ ಹಾಗೂ 100 ರೂಪಾಯಿಗಳಂತೆ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹಿಳೆಯರು ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ಹಣ ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಬೇಸತ್ತ ಮಹಿಳೆಯರು, "ನಮಗೆ ಸಾಲವೂ ಬೇಡ, ಏನೂ ಬೇಡ; ನಾವು ಇದುವರೆಗೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿರುವ ನಮ್ಮ ಹಣವನ್ನಾದರೂ ನಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಿ" ಎಂದು ಕೇಳಲು ಹೋದಾಗ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಸತಾಯಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ವಂಚನೆಯಾಗಿರುವುದು ಮನದಟ್ಟಾದ ತಕ್ಷಣ, ನೂರಾರು ಮಹಿಳೆಯರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬಂದು ಬೀಳಗಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಚೇರಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಾಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಸಾವಿರಾರು ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ವಾರ ವಾರ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ವಂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೊಂದ ಮಹಿಳೆಯರು ಆಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಂಚನೆ ಜಾಲದ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ವಿದ್ಯಾ ಹಳ್ಳೂರ ಹಾಗೂ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಚನಾ ಬಂಟನೂರು ವಿರುದ್ಧ ಮಹಿಳೆಯರು ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ವಂಚನೆಗೊಳಗಾದ ಮಹಿಳೆಯರೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಬೀಳಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.