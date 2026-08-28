/Husband Wife Crime: ಉಂಡು ಮಲಗುವ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಯ್ತು ಜಗಳ; ಬೆಳಗಾಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ ಕೊ+ಲೆ, ಗಂಡ ನೇಣಿಗೆ ಶರಣು!

Dharwad Crime: ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಮದುವೆಯ ಬಳಿಕ ಪರಸ್ಪರ ಅರಿತು ಬದುಕು ನಡೆಸಬೇಕಿದ್ದ ದಂಪತಿ ಮಧ್ಯೆ ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ಅದೇಕೋ ಅನುಮಾನದ ಹೊಗೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಪತಿ-ಪತ್ನಿ ಮೇಲೆ ಸಂಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರೆ, ಪತ್ನಿ ಪತಿಯ ಮೇಲೆ ಸಂಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಳು. ಇದರಿಂದ ನಿತ್ಯವೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಜಗಳ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಆ ಜಗಳ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಇಬ್ಬರ ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇಂಥದ್ದೊಂದು ದುರಂತ ನಡೆದಿದ್ದು ಧಾರವಾಡ (Dharwad) ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗ್ರಾಮವೊಂದರಲ್ಲಿ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.
ಅನುಮಾನದಿಂದಲೇ ನಡೆಯಿತೇ ಹೆಂಡತಿ ಕೊಲೆ?
ರಕ್ತಸಿಕ್ತ ಪತ್ನಿ ಮೃತ ದೇಹದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನೇತಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಪತಿಯ ಶವ. ಏನು ಅರಿಯದ ಪುಟ್ಟ ಕಂದಮ್ಮನ ಎದುರೇ ತಾಯಿಯ ಕೊಲೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ ಬಳಿಕ ತಂದೆಯೂ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.. ಈ ಮನಕಲಕುವ ಘಟನೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದು ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಗರಗ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ. ಹೀಗೆ ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡ ದಂಪತಿಯ ಹೆಸರು ಮೌಲಾಸಾಬ್ ಪಾಟೀಲ್ (28) ಮತ್ತು ಸಲ್ಮಾ ಪಾಟೀಲ್(22).
ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮೌಲಾಸಾಬ್ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವದತ್ತಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸಲ್ಮಾಳನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ. ದಂಪತಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವೂ ಇದೆ. ಸಂಸಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿ-ವಿಶ್ವಾಸವೂ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದೇಕೋ ಮೌಲಾಸಾಬ್ ಪತ್ನಿಯ ಮೇಲೆ ಸಂಶಯಪಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಪತಿಯ ಮೇಲೆ ಸಲ್ಮಾ ಕೂಡ ಸಂಶಯಪಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಳು. ನಿತ್ಯವೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಶೀಲ ಶಂಕಿಸಿ ಜಗಳ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಬಾರಿ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಪತಿ-ಪತ್ನಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಸಂಸಾರ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತೆ ಬುದ್ದಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಮನಸ್ತಾಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಶಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಗಳವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಜಗಳ ಇಂದು ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಾಗಿದೆ.
ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ಜಗಳ, ಕೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ
ನಿನ್ನೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಮೌಲಾಸಾಬ್ ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ಸಲ್ಮಾನೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಜಗಳ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಇರಿದು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆಕೆಯನ್ನು ಕ್ರೂರಿಯಂತೆ ಇರಿದಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ಆಕೆಯ ಕರುಳೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಬಿದ್ದಿದ್ದವು. ಬಳಿಕ ಆಕೆಯ ಶವದ ಪಕ್ಕವೇ ತಾನೂ ಫ್ಯಾನಿಗೆ ನೇಣು ಬಿಗಿದುಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾನೆ.
ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಆಕ್ರಂದನ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಘಟನೆಯ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾರವಾಡ ಎಸ್ಪಿ ಗುಂಜನ್ ಆರ್ಯ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧದ ಶಂಕೆಯಿಂದಲೇ ಕೊಲೆ ನಡೆದಿರೋದು ಅಂತಾ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಜಗಳವಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಬಂದು ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆ ಸಂಶಯ ಬೂದಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಕೆಂಡದಂತೆಯೇ ಇತ್ತು. ಕೊನೆಗೆ ನಿನ್ನೆಯೂ ಮತ್ತೆ ಜಳವಾಗಿದೆ. ಬಳಿಕ ಆಕೆ ಮಲಗಿಕೊಂಡಾಗ ಪತಿ ಮೌಲಾಸಾಬ್ ಭೀಕರವಾಗಿ ಕೊಲೆಗೈದು ತಾನೂ ನೇಣಿಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇದೀಗ ಗರಗ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ದಂಪತಿಯ ಕಲಹದಿಂದಾಗಿ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಅನಾಥವಾಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಸಂಶಯದ ಹುಳ ಇದೀಗ ಏನೂ ಅರಿಯದ ಮಗವನ್ನು ಅನಾಥವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಪರಸ್ಪರ ಕುಳಿತು ಸಂಶಯವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದ್ದ ದಂಪತಿಯ ಜೀವನ ಈ ರೀತಿ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ವಿಪರ್ಯಾಸದ ಸಂಗತಿಯೇ ಸರಿ.