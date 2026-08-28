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  • /Husband Wife Crime: ಉಂಡು ಮಲಗುವ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಯ್ತು ಜಗಳ; ಬೆಳಗಾಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ ಕೊ+ಲೆ, ಗಂಡ ನೇಣಿಗೆ ಶರಣು!

Husband Wife Crime: ಉಂಡು ಮಲಗುವ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಯ್ತು ಜಗಳ; ಬೆಳಗಾಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ ಕೊ+ಲೆ, ಗಂಡ ನೇಣಿಗೆ ಶರಣು!

Dharwad Crime: ಪತಿ-ಪತ್ನಿ ಮೇಲೆ ಸಂಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರೆ, ಪತ್ನಿ ಪತಿಯ ಮೇಲೆ ಸಂಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಳು. ಇದರಿಂದ ನಿತ್ಯವೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಜಗಳ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಆ ಜಗಳ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಇಬ್ಬರ ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇಂಥದ್ದೊಂದು ದುರಂತ ನಡೆದಿದ್ದು ಧಾರವಾಡ (Dharwad) ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗ್ರಾಮವೊಂದರಲ್ಲಿ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.

Written ByPrajwal B
Published: Aug 28, 2026, 04:28 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 04:28 PM IST
Husband Wife Crime: ಉಂಡು ಮಲಗುವ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಯ್ತು ಜಗಳ; ಬೆಳಗಾಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ ಕೊ+ಲೆ, ಗಂಡ ನೇಣಿಗೆ ಶರಣು!

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Prajwal B

Prajwal B

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