'ಎಚ್ ಕೆ ಪಾಟೀಲರು ಸಚಿವರಾಗುವವರೆಗೂ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕಲ್ಲ'- ಗದಗನಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಹೈಡ್ರಾಮಾ

ಗದಗ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಗದಗ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಾಗೂ ಮುಖಂಡರ ಅಸಮಾಧಾನದ ಜ್ವಾಲೆ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿದೆ. ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಎಚ್.ಕೆ. ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಕೈತಪ್ಪಿರುವುದನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿ ಗದಗದಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಸಾಲು ಭಿನ್ನಮತದ ಘಟನೆಗಳು ಜರುಗಿವೆ.
ಗದಗ-ಬೆಟಗೇರಿ ನಗರಸಭೆಯ 17 ಚುನಾಯಿತ ಹಾಗೂ 5 ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 22 ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆ, ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಬೃಹತ್ ಧರಣಿ ನಡೆಸಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಗದಗ-ಬಾದಾಮಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಸರಪಳಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ರಸ್ತೆ ತಡೆ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇವಾದಳದ ಸದಸ್ಯ ರಾಚಪ್ಪ ಗಡಾದ್ ಶರ್ಟ್ ಧರಿಸದೇ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ, "40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಾಜಕೀಯ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಬಸವಣ್ಣನವರಂತಿರುವ ಎಚ್.ಕೆ. ಪಾಟೀಲರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡುವವರೆಗೂ ನಾನು ಶರ್ಟ್ ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯಬಿದ್ದರೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದರು.
ನೆಲ-ಜಲ-ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನೂನು ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ನಾಯಕರನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿ ಕೇವಲ 'ಚಮಚಾಗಳಿಗೆ' ಮಾತ್ರವೇ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಚ್.ಕೆ. ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಂತಹ ಹಿರಿಯರಿಲ್ಲದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಪೂರ್ಣ ಹಾಗೂ ಅಂಗವಿಕಲ ಸಂಪುಟ ಎಂದು ಬೆಂಬಲಿಗರು ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದರು.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ, ಡಿಸಿಎಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗಕ್ಕಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ನಿರಂತರ ಅನ್ಯಾಯ ಎಸಗಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಬೇಕಾದರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯವೇ ಪರಿಹಾರ ಎಂದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬಿರುಸಿನ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗಿದರು. ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿರುವ ಈ ಬಂಡಾಯವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರಾಜಕೀಯ ತಿರುವು ಪಡೆಯುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.