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'ಎಚ್ ಕೆ ಪಾಟೀಲರು ಸಚಿವರಾಗುವವರೆಗೂ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕಲ್ಲ'- ಗದಗನಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಹೈಡ್ರಾಮಾ

ಎಚ್.ಕೆ. ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಂತಹ ಹಿರಿಯರಿಲ್ಲದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಪೂರ್ಣ ಹಾಗೂ ಅಂಗವಿಕಲ ಸಂಪುಟ ಎಂದು ಬೆಂಬಲಿಗರು ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದರು.

Written ByManjunath Naragund
Published: Aug 04, 2026, 03:55 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 03:55 PM IST
'ಎಚ್ ಕೆ ಪಾಟೀಲರು ಸಚಿವರಾಗುವವರೆಗೂ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕಲ್ಲ'- ಗದಗನಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಹೈಡ್ರಾಮಾ

About the Author

Manjunath Naragund

Manjunath Naragund

ನಾನು 11 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ, ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಾಷಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. 2017ರಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಿಂಟ್‌ವೀಕ್, ಅಕ್ಷರ ಸಂಗಾತ, ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿಯಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಾನು ಅನುಭವಿ ಭಾಷಾಂತರಕಾರನಾಗಿದ್ದು, ಪರಿ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಪಾಲಿಸಿ ರಿಸರ್ಚ್‌ನಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನುವಾದಿತ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿವೆ.

 

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