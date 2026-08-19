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Illicit Relationship Crime: ಉಬೇದುಲ್ಲಾ ಜೊತೆ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ, ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಗಂಡನಿಗೆ ಚಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿದ ಐನಾತಿ ಹೆಂಡತಿ!

Wife Kills Huband: ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಗಾರೇ ಕೆಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದವಳು, ಅಲ್ಲಿಯೇ ಒಬ್ಬನ ಜೊತೆ ಸ್ನೇಹ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗಂಡನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಕದ್ದುಮುಚ್ಚಿ ಪ್ರಿಯಕರನೊಂದಿಗೆ ಸರಸ ಸಲ್ಲಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಾ, ಖತರ್‌ ನಾಕ್‌ ಹೆಂಗಸು ಗಂಡನಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾತ್ರೆ ಹಾಕಿ ಮಲಗಿಸಿ, ಮನೆಗೆ ಪ್ರಿಯಕರನನ್ನು ಕರೆಸಿ  ಚಕ್ಕಂದವಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಎಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಗಂಡ ಅಡ್ಡಿಯಾದನೋ ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿದ ಗಂಡನನ್ನೇ ಪ್ರಿಯಕರನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಿದ್ದಾಳೆ ನೋಡಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಕೃತ್ಯದ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.

Written ByPrajwal B
Published: Aug 19, 2026, 05:22 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 05:22 PM IST
Illicit Relationship Crime: ಉಬೇದುಲ್ಲಾ ಜೊತೆ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ, ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಗಂಡನಿಗೆ ಚಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿದ ಐನಾತಿ ಹೆಂಡತಿ!

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Prajwal B

Prajwal B

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