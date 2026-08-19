/Illicit Relationship Crime: ಉಬೇದುಲ್ಲಾ ಜೊತೆ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ, ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಗಂಡನಿಗೆ ಚಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿದ ಐನಾತಿ ಹೆಂಡತಿ!

Davanagere Crime News: ಆಕೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 12 ವರ್ಷಗಳೇ ಕಳೆದಿತ್ತು, ಗಂಡನೊಂದಿಗೆ (Husband) ನೆಟ್ಟಗೆ ಸಂಸಾರ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಅವಳು ಇಂಥ ನೀಚ ಕೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಗಾರೇ ಕೆಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದವಳು, ಅಲ್ಲಿಯೇ ಒಬ್ಬನ ಜೊತೆ ಸ್ನೇಹ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗಂಡನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಕದ್ದುಮುಚ್ಚಿ ಪ್ರಿಯಕರನೊಂದಿಗೆ ಸರಸ ಸಲ್ಲಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಾ, ಖತರ್ ನಾಕ್ ಹೆಂಗಸು ಗಂಡನಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾತ್ರೆ ಹಾಕಿ ಮಲಗಿಸಿ, ಮನೆಗೆ ಪ್ರಿಯಕರನನ್ನು (Lover) ಕರೆಸಿ ಚಕ್ಕಂದವಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಎಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಗಂಡ ಅಡ್ಡಿಯಾದನೋ ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿದ ಗಂಡನನ್ನೇ ಪ್ರಿಯಕರನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಿದ್ದಾಳೆ ನೋಡಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಕೃತ್ಯದ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.
ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ, ಗಂಡನ ಕೊಲೆ!
ಹೆಂಡತಿಯೇ ಗಂಡನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಎಂಬ ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ಸಂಬಂಧಿಕರು ಕಣ್ಣೀರಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಇಂಥ ವಿಚಿತ್ರ ಪೈಶಾಚಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿರುವುದು ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೂಕು ಪಾಮೇನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ. ಶೃತಿ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆಯೇ, ಪ್ರಿಯಕರನ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ತನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ತನ್ನ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಪತಿ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಈ ಕೃತ್ಯ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಹೌದು, ಶೃತಿ ಕಳೆದ 12 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ರಘು ಎಂಬಾತನೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಳು. ಮೊದಲಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿ ಸಂಸಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ರಘು ನಿತ್ಯ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನ ಸಾಕುತ್ತಿದ್ದ, ನಂತರ ಶೃತಿ ಕೂಡ ಸಂಸಾರ ನಡೆಸಲು ಒಬ್ಬರೇ ದುಡಿದರೆ ಸಾಲದು ಎಂದು ಅವಳು ಸಹ ಗಾರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಳು. ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದ ಉಬೇದುಲ್ಲಾ ಎಂಬ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಚಯವಾಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ಪರಿಚಯ ಕೊನೆಗೆ ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ.
ಉಬೇದುಲ್ಲಾ ಜೊತೆ ಶೃತಿ ಸಂಬಂಧ, ಗಂಡ ರಘು ಅಂತ್ಯ
ಇವರಿಬ್ಬರ ಪ್ರೀತಿ ಬಿಡಸಲಾಗದ ಗಂಟಂತಾಗಿದೆ, ನಂತರ ಇವಳು ಗಂಡನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂತೆ ತನ್ನ ಪ್ರಿಯಕರನೊಂದಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಾಳೆ. ಬಳಿಕ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಪ್ರಿಯಕರನನ್ನು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯಬಾರದೆಂದು ಆತನಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾತ್ರೆ ಹಾಕಿಸಿ ಮಲಗಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಬಳಿಕ ಈ ವಿಷಯ ಮನೆಯವರಿಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ, ಕದ್ದುಮುಚ್ಚಿ ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಸಹ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಶೃತಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಬುದ್ದಿ ಹೇಳಿದರು ಸಹ ಅವಳು ತನ್ನ ಹಳೇ ಚಾಲಿ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ.
ಕೊನೆ ಶೃತಿ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ, ತನ್ನ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಗಂಡ ರಘುನನ್ನೇ ಮುಗಿಸಲು ಸಂಚು ಹಾಕುತ್ತಾಳೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತನ್ನ ಪ್ರಿಯಕರನಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ. ನಂತರ ಪ್ರಿಯಕರ ಉಬೇದುಲ್ಲಾ ತನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಸುರೇಶ್ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ರಘುನನ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿಸಿ ಬಳಿಕ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ತುಂಗಭದ್ರ ನದಿಗೆ ಎಸೆದು ಬಂದಿರುತ್ತಾನೆ.
ತನ್ನ ಗಂಡ ಕೊಲೆಯಾಗಿರುವ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಶೃತಿ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲೋ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ, ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನಾಟಕವಾಡುತ್ತಾಲೆ. ಅಷ್ಟೇಅಲ್ಲಾ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ ಇರುತ್ತಾಲೆ ಕೊನೆಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುವ ವೇಳೆ ಶೃತಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಅವಳ ಮೊಬೈಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಶೃತಿನೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಎಂಬ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಶೃತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಕರ ಉಬೇದುಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತ ಸುರೇಶ್ ಎಂಬಾತನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏನೇ ಆಗಲಿ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿದ ಗಂಡನಿಗೆ ಚಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿಸಿದ ಈಕೆ ಇದೀಗ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಿದೆ.