/ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 5 ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯ ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿ 200 ಜನರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಟೋಪಿ..!

ಬೆಳಗಾವಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಭಾರಿ ಲಾಭದ ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿ ನೂರಾರು ಜನರಿಂದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಲೂಟಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದ ಮತ್ತೊಂದು ಬಹುಕೋಟಿ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹30 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಹಣ ಪಡೆದು ವಂಚಿಸಿ, ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಪರಾರಿಯಾಗಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮುಖ್ಯ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಮಂಗಳೂರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಲುಕ್ ಔಟ್ ನೋಟಿಸ್ ನೆರವಿನಿಂದ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಬಂಧಿತ ಮುಖ್ಯ ವಂಚಕನನ್ನು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಯಭಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಜಲಾಲಪುರ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಶುಭೋತ್ ಕೂಗೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈತನ ಬಹುಕೋಟಿ ವಂಚನೆಯ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸರ್ದಾರ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಪ್ರಮೋದ್ ಹಳೇಮನೆ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಮಾಳಮಾರುತಿ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಕಂಬಿ ಹಿಂದೆ ತಳ್ಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆರೋಪಿಗಳು ಬೆಳಗಾವಿಯ ಶಿವಬಸವ ನಗರದಲ್ಲಿ ‘ಶ್ರೀದೇವಿ ಕೂಗೆ ವೆಂಚರ್ಸ್’ ಎಂಬ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ತೆರೆದಿದ್ದರು. ಹಣವನ್ನು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಹಾಗೂ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ನಂಬಿಸಿದ್ದರು.'ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕೇವಲ 10 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮರಳಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಶೇ. 5 ರಷ್ಟು ಭರ್ಜರಿ ಬಡ್ಡಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು" ಎಂಬ ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿದ್ದರು. ಈ ಭಾರಿ ಲಾಭದ ಆಸೆಗೆ ಬಿದ್ದ 200ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹30 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಇವರ ಬಳಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮೋಸ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.
ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಹಣ ವಾಪಸ್ ನೀಡದೆ ವಂಚಿಸಿದ್ದ ಈ ಇಬ್ಬರ ವಿರುದ್ಧ ಕಳೆದ 15 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ನೊಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಬೆಳಗಾವಿಯ ಮಾಳಮಾರುತಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ದೂರು ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮುಖ್ಯ ಆರೋಪಿ ಶುಭೋತ್ ಕೂಗೆ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣದೊಂದಿಗೆ ಮಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮೂಲಕ ದುಬೈಗೆ ಪರಾರಿಯಾಗಲು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದನು. ಆದರೆ, ಪೊಲೀಸರು ತಕ್ಷಣವೇ ಈತನ ವಿರುದ್ಧ 'ಲುಕ್ ಔಟ್ ನೋಟಿಸ್' ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲೇ ಈತನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.
ಬಳಿಕ ಮಾಳಮಾರುತಿ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಧಾವಿಸಿ ವಂಚಕ ಶುಭೋತ್ನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಕರೆತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ವಂಚನೆಗೆ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಪ್ರಮೋದ್ ಹಳೇಮನೆಯನ್ನೂ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರಿಂದಲೂ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವಂಚನೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಯಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರು ತೀವ್ರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.