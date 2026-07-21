/ಗದಗದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಒಣಗಿ ಹೋದ ಹೆಸರು ಬೆಳೆ; ಸಾಲದ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದ ರೈತ..!

ಗದಗ: ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆಯಾದ ಹೆಸರು ಬೆಳೆಗೆ ಈ ಬಾರಿ 'ಮಳೆ ಕೊರತೆ' ಶಾಪವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದ್ದು, ಹೆಸರು ಬೆಳೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗುವ ಹಂತ ತಲುಪಿದೆ.ತೇವಾಂಶದ ತೀವ್ರ ಅಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಗಿಡಗಳು ನೆಲ ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲೇಳದೆ ಬೆಳೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರು ತೀವ್ರ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಅನಾವೃಷ್ಟಿಯ ಬಿಸಿ ತಟ್ಟಿದೆ. ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿಯೇ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಹೆಸರು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ರೈತರು, ಈ ವೇಳೆಗಾಗಲೇ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಫೀಟ್ ಬೆಳೆದು ಹೂ ಬಿಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮಳೆಯಾಗದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಗಿಡಗಳು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯದೆ ಕುಂಠಿತಗೊಂಡಿವೆ.
ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 3 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಬಿತ್ತನೆ ಪ್ರದೇಶದ ಪೈಕಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 1 ಲಕ್ಷದ 17 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಹೆಸರು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಮೂರೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಸೇರುವ ಈ ಬೆಳೆಯು ಹಿಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಹಣ ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ರೈತರದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಬಹುಪಾಲು ಹೆಸರು ನೀರಿಲ್ಲದೇ ಕರಕಲಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದು, ರೈತರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಕಸಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ರೈತರು ಸಾಲ-ಸೋಲ ಮಾಡಿ 20 ರಿಂದ 30 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ವರೆಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಎಕರೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 6 ರಿಂದ 8 ಚೀಲ ಹೆಸರು ಇಳುವರಿ ಬರುವ ಭರವಸೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ರೈತರಿಗೆ ಈಗ ಶೂನ್ಯ ಫಲ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ. ವರುಣನ ಮುನಿಸಿನಿಂದಾಗಿ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಕೈಗೆ ಬಂದ ತುತ್ತು ಬಾಯಿಗೆ ಬಾರದಂತಾಗಿದ್ದು, ನಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು ಬೆಳೆಗಾರರು ಸರ್ಕಾರದ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮುಖಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.