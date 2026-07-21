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ಗದಗದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಒಣಗಿ ಹೋದ ಹೆಸರು ಬೆಳೆ; ಸಾಲದ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದ ರೈತ..!

ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ರೈತರು ಸಾಲ-ಸೋಲ ಮಾಡಿ 20 ರಿಂದ 30 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ವರೆಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಎಕರೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 6 ರಿಂದ 8 ಚೀಲ ಹೆಸರು ಇಳುವರಿ ಬರುವ ಭರವಸೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ರೈತರಿಗೆ ಈಗ ಶೂನ್ಯ ಫಲ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ.

Written ByManjunath Naragund
Published: Jul 21, 2026, 10:43 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 10:43 PM IST
ಗದಗದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಒಣಗಿ ಹೋದ ಹೆಸರು ಬೆಳೆ; ಸಾಲದ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದ ರೈತ..!
Source: Bureau

About the Author

Manjunath Naragund

Manjunath Naragund

ನಾನು 11 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ, ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಾಷಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. 2017ರಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಿಂಟ್‌ವೀಕ್, ಅಕ್ಷರ ಸಂಗಾತ, ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿಯಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಾನು ಅನುಭವಿ ಭಾಷಾಂತರಕಾರನಾಗಿದ್ದು, ಪರಿ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಪಾಲಿಸಿ ರಿಸರ್ಚ್‌ನಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನುವಾದಿತ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿವೆ.

 

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ಗದಗದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಒಣಗಿ ಹೋದ ಹೆಸರು ಬೆಳೆ; ಸಾಲದ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದ ರೈತ..!
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