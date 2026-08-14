/Independence Day Secret: ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಅದು ಖಾದಿ ಕೇಂದ್ರ, ದೇಶಭಕ್ತರಿಗೆ ಅದು ಗುಪ್ತ ನೆಲೆ! ಇದು ಭೋಜ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ರೋಚಕ ಕಥೆ

Belagavi: ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಅದು ಒಂದು ಶಾಂತಿಯುತ ಗ್ರಾಮ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದದ್ದು ಕೇವಲ ಖಾದಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು ನೋಡಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಕಿಚ್ಚು. ಭೋಜ ಗ್ರಾಮದ (Bhoja Village) ಖಾದಿ ಕೇಂದ್ರದ ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಡಳಿತದ (British) ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದವು. ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಸಂದೇಶ ಹರಡಲು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಮಾರ್ಗಗಳು ಅನೇಕ. ಅಂತಹ ಅಪರೂಪದ ಮತ್ತು ಸಾಹಸಮಯ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ ಈಗಿನ ಬೆಳಗಾವಿ (Belagavi) ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭೋಜ ಗ್ರಾಮ.
ಖಾದಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಕಿಚ್ಚು
ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಖಾದಿ ಕೇಂದ್ರದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅದರ ಅಂತರಾಳದಲ್ಲಿ ಉರಿಯುತ್ತಿದ್ದುದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಕಿಚ್ಚು. ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪಿಸಿ, ದೇಶಭಕ್ತರ ರಹಸ್ಯ ಸಭೆಗಳು, ಕರಪತ್ರಗಳ ಮುದ್ರಣ ಮತ್ತು ಹೋರಾಟದ ರೂಪುರೇಷೆಗಳು ಇದೇ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದವು.
ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಈ ಕೇಂದ್ರವು ಕೇವಲ ನೂಲು ತೆಗೆಯುವ ಮತ್ತು ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆ ನೇಯುವ ಶಾಂತಿಯುತ ಕಲಾಕೇಂದ್ರದಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, "ಚರಕ"ಗಳ ಸದ್ದಿನ ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಮಹತ್ವದ ರಹಸ್ಯ.
ದೇಶಪ್ರೇಮದ ಜಾಗೃತಿಯ ಗುಪ್ತ ನೆಲೆ
ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಂತೆ, ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪಿಸಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳುವಳಿಯ ಕರಪತ್ರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಮುದ್ರಿಸಿ, ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಭೋಜ ಗ್ರಾಮದ ಖಾದಿ ಕೇಂದ್ರವು ಕೇವಲ ಸ್ವದೇಶಿ ಖಾದಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಅದು ದೇಶಪ್ರೇಮ, ಸಂಘಟನೆ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಿಯ ಗುಪ್ತ ನೆಲೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟ ಕರಪತ್ರಗಳು ಜನರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಚೈತನ್ಯ ಮೂಡಿಸುವ ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದವು.
"ಭೋಜ ಗ್ರಾಮದ ಖಾದಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕುರಿತ ಸಂದೇಶ ಹೊಂದಿದ, ಹೋರಾಟ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಕರಪತ್ರಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿ, ಜನರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ನೇರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಈ ಕಾರ್ಯದ ಹಿಂದೆ ಇತ್ತು ಎನ್ನುವುದು ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ."
1924ರಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನದ ನಂತರ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಸಂದೇಶ ತಲುಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಗಳ ರೂಪುರೇಷೆಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭೋಜ ಗ್ರಾಮ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಕರಪತ್ರಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ನೆರೆಯ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳುವಳಿಯ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತಲುಪುವಲ್ಲಿ ಭೋಜ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಡುಗೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಇತಿಹಾಸ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ "ಭೋಜ ಗ್ರಾಮ"!
ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭೋಜ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರು ಸದಾ ಸ್ಮರಣೀಯ. ಕೇವಲ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಮೂಲಕವಲ್ಲ, ವಿಚಾರಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಂದುಕೊಡಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಗ್ರಾಮ ಜೀವಂತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಣ್ಣುತಪ್ಪಿಸಿ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಜನಜನಿತಗೊಳಿಸಿದ ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾಹಸಮಯ ಇತಿಹಾಸ, ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಸದಾ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿ ಉಳಿಯಲಿ ಎಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆದ ದಿನವೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು "ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕಟ್ಟೆಯನ್ನು" ಸಹ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಚರಕದ ಸದ್ದಿನ ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿದ್ದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ರಹಸ್ಯ, ಖಾದಿ ಕೇಂದ್ರದ ಗೋಡೆಗಳ ನಡುವೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಚಿಂತನೆಗಳು, ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮಣ್ಣೆರಚಿದ ದೇಶಭಕ್ತರ ಸಾಹಸ... ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭೋಜ ಗ್ರಾಮ.