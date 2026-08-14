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Independence Day Secret: ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಅದು ಖಾದಿ ಕೇಂದ್ರ, ದೇಶಭಕ್ತರಿಗೆ ಅದು ಗುಪ್ತ ನೆಲೆ! ಇದು ಭೋಜ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ರೋಚಕ ಕಥೆ

Independence Day: ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಡಳಿತದ (British) ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್‌ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದವು. ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಸಂದೇಶ ಹರಡಲು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಮಾರ್ಗಗಳು ಅನೇಕ. ಅಂತಹ ಅಪರೂಪದ ಮತ್ತು ಸಾಹಸಮಯ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ ಈಗಿನ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭೋಜ ಗ್ರಾಮ.
 

Written ByPrajwal B
Published: Aug 14, 2026, 12:32 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 12:32 PM IST
Independence Day Secret: ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಅದು ಖಾದಿ ಕೇಂದ್ರ, ದೇಶಭಕ್ತರಿಗೆ ಅದು ಗುಪ್ತ ನೆಲೆ! ಇದು ಭೋಜ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ರೋಚಕ ಕಥೆ

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Prajwal B

Prajwal B

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