ಆಗಸ್ಟ್ 22, 23 ರಂದು ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ 'ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವ'

ಧಾರವಾಡ:ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ ಇದೇ ಆಗಸ್ಟ್ 22 ಮತ್ತು 23 ರಂದು ಧಾರವಾಡದ ಆಲೂರು ವೆಂಕಟರಾಯ ಸಭಾ ಭವನದಲ್ಲಿ "ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವ 2026" ಅನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ಮಂಡಳಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಡೆಸಿದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
2014 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿಯು, 2022 ರಲ್ಲಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಿರುಚಿತ್ರೋತ್ಸವವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ 2026 ರಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರ, ಕಿರುಚಿತ್ರ, ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ, ಟೆಲಿ ಫಿಲಂ ಹಾಗೂ ಆಲ್ಬಂ ಸಾಂಗ್ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. 2020 ರಿಂದ 2026 ಜೂನ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಅರ್ಹವಾಗಿದ್ದು, ಆಸಕ್ತರು ಆಗಸ್ಟ್ 5 ರ ಒಳಗೆ ತಮ್ಮ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಎರಡು ದಿನಗಳ ಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಜೇತ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಲನಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ₹25,000, ಟೆಲಿ ಫಿಲಂಗೆ ₹20,000, ಕಿರುಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ₹15,000 ಹಾಗೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಂಗ್ಗೆ ₹10,000 ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಮತ್ತು ಪಾರಿತೋಷಕ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗುವುದು.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ, ನಟಿ, ನಿರ್ದೇಶಕ, ತಾಂತ್ರಿಕ ವರ್ಗ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿಯುಳ್ಳ ಚಿತ್ರ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಪಾರಿತೋಷಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಚಿತ್ರೋತ್ಸವದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ನಾಗೇಂದ್ರ ಮಾಗಡಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಜುನಾಥ್ ಎಲ್ ಹಗೇದಾರ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಹಾಗೂ ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗದ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿರಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನೀಡಲಾದ ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ (https://forms.gle/nSb1UTdHPrLviwDr5) ಲಿಂಕ್ ಬಳಸಿ, ಪಾವತಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಹಾಗೂ 2 ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನು 6361892782 ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.