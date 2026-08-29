/800 ಅಕೌಂಟ್ಸ್‌, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಹಗರಣದ ದುಡ್ಡು ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋಗಿದೆ.. ಆ ಮೂವರು ಯಾರು ನಾಗೇಂದ್ರ?

Janardhana Reddy lashes out at B Nagendra: ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಬಿ ನಾಗೇಂದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಗಾಲಿ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಕಲಿಯುಗದ ಶಂಭೂಕಾ ನಾಗೇಂದ್ರ, ನೀನು ಮಾತನಾಡಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದೆ. ನಾಟಕ ಮಾಡಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದೀಯ, ಯಾರೋ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಓದಿದ್ದೀಯಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಾಸೀರ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡಿದೆ. ತಮ್ಮ ನಾಗೇಂದ್ರ, ನಿನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳೆವಣಿಗೆ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದೇ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ನಿನಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಮರೆತು ಹೋಯಿತಾ ಎಂದು ಬಿ ನಾಗೇಂದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಗಾಲಿ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.
ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಗಾಲಿ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಬಿ ನಾಗೇಂದ್ರ ನೀನು ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದಲೇ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಮನುವಾದಿ, ಮನುವಾದಿ ಅಂತ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ನಿಜವಾದ ಶಂಭುಕನ ಸಾವಾಗಿದೆ. ದಲಿತ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಆಗಿದೆ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಆಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಾತು ಆಡಿದೆ. ನೀನು ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಮನುವಾದಿ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ವಾ?, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸಹಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹಣ ವರ್ಗವಣೆ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಲ್ಲ ಎಂದು ಬಿ ನಾಗೇಂದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿಯೇ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಹಗರಣದ ಕುರಿತು ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳು ಇವೆ. ಈ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ನೀನು ಇರುವುದು ಸತ್ಯ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಹಗರಣದ ಹಣ ಬಾಂಬೆಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ನೇಹಾ ಕಲಮ್ ಮನ್ಸೂರ್ (29), ಜಹಾರ್ ಕಲಂ ಮನ್ಸೂರಿ (27), ಕಲಂ ಶಕುರ್ ಮನ್ಸೂರಿ (52) ಈ ಮೂವರು ಹೆಸರು ಬಗ್ಗೆ ನಾಗೇಂದ್ರ ನೀನು ಸ್ಪಷ್ಟಿಕರಣ ನೀಡಬೇಕು. ಇವರು ಯಾರು, ಏನು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಿಕರಣ ಕೊಡಿ. ಎಂದ ಇವರ ಅಕೌಂಟ್ನಿಂದ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಹಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ. ನಿಗಮದ ಖಾತೆಯಿಂದಲೇ ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹಗರಣದಲ್ಲಿ 24 ಮಂದಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ 800 ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ಇದೇ ಹಣದಿಂದ ಬಂಗಾರ, ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಗೇಂದ್ರನ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಜನ ನಾಗೇಂದ್ರ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಅಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದೀಯ. ದಲಿತ ಹಣಕ್ಕೆ ಕನ್ನ ಹಾಕಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗಲ್ವ?, ನೀನು ಮೂರ್ಖ, ನೀನು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮ ನೀನಗೆ ಈಗ ವಾಪಾಸ್ ಬಂದಿದೆ. ನನಗಿಂತ 5 ವರ್ಷ ಸಣ್ಣವನು, ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧವೇ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿಯಾ. ನಾವೇ ರಿಜೆಕ್ಟಡ್ ಪೀಸ್ಗಳ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಿಯಾ ಎಂದು ಫುಲ್ ಗರಂ ಆಗಿಯೇ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಗೇಂದ್ರ ನೀನು ಆತುರದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಡ. ನೀನು ಹಗರಣ ಮಾಡಿಲ್ವ!?, ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಸಚಿವ ನೀನು ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೈ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನೇರವಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ನೀನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪನಾದರೂ ಬುದ್ಧಿ ಇರಬೇಕು. ಏನ್ ಮಾತನಾಡ್ತೀಯ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮಾತನಾಡು. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸೋಲು, ಗೆಲುವು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಚಾರ. ನಿನ್ನ ರಾಜೀನಾಮೆಯಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪನಾದರೂ ಶಾಂತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲದಿರೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಆಟ ಆಡಿದ್ದಿಯಾ. ಈಗ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಆಟ ಆಡು ನೋಡೋಣ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ತಾಕತ್ ಇದ್ದರೇ ಬಳ್ಳಾರಿ ಸಂಸದನ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪಡೆಯಲಿ. ಅಖಂಡ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ನಾಳೆನೇ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. ತಾಕತ್, ಧಮ್ ಇದ್ದರೇ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬನ್ನಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಎಂದು ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಗಾಲಿ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ಸವಾಲೆಸೆದಿದ್ದಾರೆ.