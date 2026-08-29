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800 ಅಕೌಂಟ್ಸ್‌, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಹಗರಣದ ದುಡ್ಡು ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋಗಿದೆ.. ಆ ಮೂವರು ಯಾರು ನಾಗೇಂದ್ರ?

ಈ ಮೂವರು ಹೆಸರು ಬಗ್ಗೆ ನಾಗೇಂದ್ರ ನೀನು ಸ್ಪಷ್ಟಿಕರಣ ನೀಡಬೇಕು. ಇವರು ಯಾರು, ಏನು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಿಕರಣ ಕೊಡಿ. ಎಂದ ಇವರ ಅಕೌಂಟ್‌ನಿಂದ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಹಣ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಮತ್ತು ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ.

Written ByBhimappa
Published: Aug 29, 2026, 12:47 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 12:47 PM IST
800 ಅಕೌಂಟ್ಸ್‌, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಹಗರಣದ ದುಡ್ಡು ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋಗಿದೆ.. ಆ ಮೂವರು ಯಾರು ನಾಗೇಂದ್ರ?

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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